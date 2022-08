El Fútbol Club Cartagena se enfrenta a su segunda batalla de la temporada y a la primera fuera de casa frente al Huesca (LaLiga Smartbank TV, 19.30) en un escenario complicado como El Alcoraz en el que se estrena ‘el Cuco’ Ziganda. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Smartbank, supone la primera salida del curso para el renovado equipo de Luis Carrión bajo la atenta mirada de la afición albinegra, que espera que su equipo mejore los registros como visitante de la pasada temporada. Esta tarde tiene el FC Cartagena la oportunidad de sumar los primeros puntos de la temporada y darle la vuelta a la situación tras un mal inicio de la campaña 2022-23.

La faceta visitante del FC Cartagena el año pasado fue el principal lastre a las ambiciones de un equipo con dos caras. A pesar del gran rendimiento del cuadro cartagenero durante todo el curso en el Cartagonova, donde tuvo números de equipo de promoción, los resultados y la imagen ofrecida lejos de Cartagena impidieron a los de Carrión optar al soñado play off de ascenso y le dejaron en tierra de nadie. La incapacidad de revertir la situación dolió en la parroquia cartagenera, que no quiere volver a repetir la mala experiencia.

El cambio de mentalidad comienza hoy en El Alcoraz. Luis Carrión quiere aprovechar la nueva temporada y el «nuevo equipo con nuevos jugadores» para cambiar la inercia fuera de casa. El técnico catalán no quiere que los partidos como visitante se conviertan en una obsesión y afirmó en la previa tener «cero losa mental» en ese ámbito. «Voy a Huesca a intentar ganar y no pienso en lo que pasó el año pasado. Cuando acabe el año sacaremos conclusiones. Da igual donde hagamos los puntos, pero queremos hacerlos», aseguró Luis Carrión en la previa del partido.

Con respecto al once inicial, Luis Carrión puede introducir varios cambios en el equipo. Empezando por la portería, donde el técnico ha afirmado en varias ocasiones tener «mil dudas», el de Barcelona podría dar entrada a Aarón Escandell en lugar del capitán Marc Martínez después de una actuación que no convenció del todo en el Cartagonova. En defensa, Kiko Olivas continúa lesionado con la rotura en los isquios y no se prevé su vuelta hasta la quinta jornada de liga, por lo que Datkovic y Pablo Vázquez parecen fijos en los centrales mientras que Jairo y Calero pueden repetir en los laterales tras su buen partido inicial.

Más variantes existen en el centro del campo, donde Musto no termina de carburar. Mikel Rico, de lo mejor en la primera jornada, puede volver al doble pivote acompañado de Sergio Tejera. En los extremos, Franchu podría entrar por Arribas en la derecha tras sus buenos minutos contra la Ponferradina con Ferreiro en la izquierda. Borja Valle, que tenía muchas posibilidades de entrar en el once después de causar una muy buena impresión el pasado lunes, se queda fuera de la convocatoria junto con Kiko Olivas por culpa de unas molestias en la espalda. Por otro lado, De Blasis es fijo en la media punta si no ocurre nada extraño.

En la delantera, a pesar del desacierto con multitud de ocasiones durante el encuentro pasado, Alfredo Ortuño parece seguro en el once mientras Sadiku, que tampoco estuvo atinado en los minutos que disputó, aguarda otra oportunidad. Mikel Rico, David Ferreiro, Damian Musto y Toni Datkovic se enfrentan a su exequipo defendiendo los colores albinegros.

El Huesca, por su parte, podría formar con Andrés Fernández en la portería; Andrei Ratiu, Anglada, Pulido y Miguel en defensa; Sielva y Timor en el centro del campo con Soko en la derecha y Mateu en la derecha dejando a Kanté y Escriche en punta.

El árbitro del partido será el granadino Álvaro Moreno Aragón, del comité madrileño, que ya ha dirigido al Cartagena en seis ocasiones con un bagaje de tres victorias, un empate y dos derrotas para los albinegros. Una de esas derrotas fue la temporada pasada, frente al Real Oviedo en el Cartagonova en un encuentro que terminó con tres expulsados en el conjunto cartagenerista: Mohammed Dauda, Sergio Tejera y el lateral uruguayo Gastón Silva.