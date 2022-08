Nueva temporada, "cero losa mental" en la faceta visitante del FC Cartagena

Tras el decepcionante primer partido de la temporada, que terminó con derrota frente a la Ponferradina en el Cartagonova, el Fútbol Club Cartagena viaja hasta Huesca en la primera salida del curso. En la previa del partido, Luis Carrión atendió a los medios de comunicación para trasladar su pensamiento acerca del momento que vive el equipo y el trabajo realizado esta semana para intentar ganar al rival, el Huesca del ‘Cuco’ Ziganda. El mensaje del técnico a sus jugadores está claro: los partidos fuera de casa no se pueden volver a convertir en una obsesión.

Comenzó su exposición Luis Carrión repasando la derrota contra la Ponferradina asemejándola con muchos momentos de la pasada campaña. «El año pasado hubo muchos partidos iguales al del otro día en los que llegaron tres veces y nos metieron tres goles», afirmó. Por suerte para la parroquia albinegra, el de Barcelona parece tener clara la solución. «Tenemos que evitar eso siendo un equipo compacto, pero con nuestro modelo vertical que ataca la portería contraria», apuntó.

A pesar de los evidentes problemas defensivos que sufrió el cuadro cartagenero en su estreno liguero, Carrión no considera «tan desastroso» el partido. «Hemos hablado mucho sobre nuestra pérdida de calidad y el otro día llegamos veinte veces a portería con ocasiones suficientemente claras para hacer goles. Hicimos dos goles y cuando haces dos goles lo normal es ganar», expresó. Con el ejemplo en la mano, Luis explicó lo que ha trabajado el equipo y lo que quiere de los suyos en El Alcoraz. «Nuestro trabajo esta semana se ha centrado en lo que pasa al perder el balón. Intentaremos llegar mucho y, sobre todo, solucionar el repliegue defensivo tras pérdida», aseguró.

Centrado ya en el encuentro del domingo, Carrión reiteró que el equipo intentará «hacer un buen partido en Huesca siendo lo que somos y yendo a ganar», sin perder su seña de identidad. Además, el jefe del banquillo albinegro garantizó que mejorar los registros fuera no es su principal preocupación. «Estamos preparados para hacer un buen partido contra un buen rival y sacar puntos que nos den tranquilidad en esa faceta. Queremos ser mejores que ellos, hacer más goles, ser mejores también en defensa y lograr los tres puntos», manifestó.

El técnico no quiere que los malos resultados como visitante en la pasada temporada afecten al «nuevo equipo» y asegura que tiene «cero losa mental» en ese ámbito. «Voy a Huesca a intentar ganar y no pienso en lo que pasó el año pasado. Cuando acabe el año sacaremos conclusiones. Da igual donde hagamos los puntos, pero queremos hacerlos. Fuera siempre cuesta más, pero mis jugadores tienen que tener cero losa mental», confirmó Carrión.

Sobre su próximo rival, el entrenador del Cartagena afirmó que «es un equipo bien trabajado como todos los de Ziganda» a la vez que destacó varias facetas de su juego. «Tienen buenos movimientos ofensivos y contra el Levante hicieron un buen trabajo defensivo saliendo bien a la contra. Tienen bloques sólidos difíciles de penetrar y ponen dificultad a la hora de elaborar con buena presión», explicó.

Por último, Luis Carrión habló sobre el once que sacará en Huesca, aunque no resolvió muchas dudas. «Aún tenemos que valorar y decidir cuáles son las mejores piezas. Veremos lo que ofrece el Huesca, que es diferente a la Ponferradina, y lo que puede hacerle más daño». Uno de los temas más candentes es el de la portería, en el que Aarón puede entrar por Marc. «Tenemos variantes en la portería para poder hacer cambios como en todos lados. Hay que estar tranquilos, el que juegue tiene toda mi confianza y el que no, también», concluyó el entrenador.

El venezonalo Jeriel de Santis refuerza la delantera del filial

El FC Cartagena B anunció durante la tarde de ayer el fichaje de Jeriel Nicolás de Santis (Venezuela, 2002), delantero centro de la cantera del Boavista que debutó con el primer equipo hace dos temporadas y que compaginó filial y primera plantilla en la pasada campaña disputando hasta 16 partidos en la primera división portuguesa con dos goles en su cuenta particular.

Anteriormente, el futbolista se formó en la cantera del Caracas llegando a debutar en la primera división de Venezuela con 16 años y formando parte del combinado vinotinto desde el equipo sub-17 hasta el sub-20. El punta destaca por su presencia física con una altura de 1,90 metros, así como por su potencia. Aunque se incorporará a los entrenamientos del equipo de Pepe Aguilar y comenzará la liga con el filial, no se descarta su aparición en las concentraciones del primer equipo debido a su edad -20- por debajo de los 23 años. El conjunto cartagenerista iniciará el primer fin de semana de septiembre en casa recibiendo al Betis Deportivo.