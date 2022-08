La última Vuelta de Valverde vive hoy una colosal salida en Holanda

Alejandro Valverde es una leyenda del ciclismo mundial. Así quedó ayer patente en la presentación oficial de los equipos que participan en la Vuelta Ciclista a España 2022. Cuando su nombre fue pronunciado por el speaker de la ronda, fue aclamado como un héroe en Holanda, un país donde la bicicleta es casi una religión y la afición llena las carreteras en todas las carreras. Y es que la prueba que arranca en Utrecht y concluirá en Madrid el próximo 11 de septiembre, se convertirá en un gran homenaje a un ciclista inigualable, que a sus 42 años de edad, cuando concluya la presente temporada, dirá adiós al profesionalismo.

Y es que el ‘Bala’ ha entrado en la historia mundial gracias con sus 133 victorias desde que debutó con el Kelme en 2002. Han sido dos décadas en la élite, siempre al máximo nivel, con un palmarés envidiable con cinco Flechas Valona, cuatro Lieja-Bastogna-Lieja, doce triunfos de etapa en la Vuelta a España y uno en la general (2009), cuatro etapas y un podio del Tour de Francia, siete medallas en los mundiales, entre ellas un oro en 2018, y cinco Vueltas a Murcia, la carrera que ha sostenido con su presencia en los años más complicados para la organización.

«Para mí un buen resultado sería que acompañe la salud, que no haya caídas, y si luego puedo ganar una etapa ya sería la leche, seria muy bonito. La idea es ayudar al equipo», dijo ayer Valverde antes de afrontar su decimosexta participación en una carrera que se convertirá en un gran homenaje a su figura. El primero ya lo ha recibido de su equipo, el Movistar Team, que ha cambiado su clásico maillot azul por uno blanco con rayas celestes. En el mismo se reflejan los mayores éxitos del murciano, y en la espalda lucirá el nombre de los ocho corredores en esta 77ª edición de la Vuelta. «La Vuelta es la que más me gusta, pero también el Giro y el Tour. He disfrutado mucho en la carrera de casa, del cariño del público, y este año también la quiero disfrutar, y para ello trataré de hacerlo lo mejor posible».

«No he marcado ninguna etapa en rojo», continuó diciendo, porque «lo que quiero es hacerlo bien para buscar la general con Enric, y aparte lucharemos por una etapa. Cualquiera etapa sería bienvenida, pero lo queremos hacer bien en equipo», admitió sobre sus expectativas en una cita donde su objetivo será ayudar a Enric Mas y a conseguir los puntos que necesita su escuadra para mantenerse la próxima temporada en la máxima categoría del ciclismo mundial.

En todas y cada una de las veintiuna etapas de la Vuelta será homenajeado como se merece el murciano, pero los dos más especiales los vivirá el próximo 31 de agosto en ElPozo Alimentación, desde donde partirá la undécima jornada, y el último día en Madrid.

Hoy, crono por equipos

Una crono por equipos de 23,3 kilómetros por las calles de Utrecht, la ciudad que hace dos años iba a ser el escenario de la salida pero que se tuvo que retrasar por la pandemia, abrirá hoy una Vuelta que también celebrará el sábado y el domingo jornadas en tierras holandesas. La primera etapa de media montaña y que presenta un final idóneo para las características de Alejandro Valverde se celebrará el próximo martes entre Vitoria y Laguardia, en La Rioja. Serán 152,5 kilómetros con un puerto de tercera categoría a solo 14,5 de meta.

Luis León Sánchez afronta su 13ª participación

Después de confirmar el Movistar la presencia de Alejandro Valverde y José Joaquín Rojas, y el Cofidis a Rubén Fernández, el último murciano en conocer oficialmente su presencia en la Vuelta a España fue Luis León Sánchez Gil. El mejor español en el pasado Tour de Francia participará por decimotercera vez en su dilatada carrera en la ronda nacional a sus 38 años de edad. El muleño tendrá la misión de ayudar a su líder, Mikel Landa, y también tendrá como compañeros a Santiago Buitrago, Gino Mäder, Wouter Poels, Jasha Sütterlin, Fred Wright y Edoardo Zambanini.