El portero que devolvió al Fútbol Club Cartagena a Segunda División con una parada para la historia a punto estuvo de quedarse fuera del club de los centenarios del cuadro albinegro después de tres temporadas bajo los palos del Cartagonova. A tan solo un encuentro se quedó Marc Martínez de acompañar a los Sivori, Lafuente, Alberto García o Mariano Sánchez cuando Luis Carrión decidió premiar a Jérôme Prior en los últimos partidos de la pasada campaña y la cuenta se pudo quedar ahí al finalizar el contrato del futbolista sin haber llegado a un acuerdo entre las partes. Finalmente, el de Barcelona se comprometió a portar el brazalete de capitán en la manga dos temporadas más y en el primer encuentro de la 2022-23 llegó el premio a su fidelidad con el encuentro número 100 de su carrera en el FC Cartagena.

El guardameta desveló en rueda de prensa el secreto para llegar a la redonda cifra con el conjunto cartagenerista. «Lo principal es que un club apueste por ti y después hay mucho trabajo detrás, mucho sacrificio y que ambas partes estén a gusto con el proyecto», aseguró. En su cuarto año como albinegro, Marc solo lamenta los compañeros y amigos que ya no comparten vestuario con él. «Es una pena porque dejas compañeros atrás con los que haces amistad. Es ley de vida y en este casi, del fútbol», afirmó.

De entre los cien partidos que Marc ha disputado con el conjunto de la trimilenaria, se queda con tres momentos especiales. «Elegiría la noche de Málaga, en ese no hay duda. Otro sería mi debut profesional en Segunda y el último el de Almería, en el que volvió el público al estadio y conseguimos la victoria que nos dio la salvación», manifestó. Precisamente fue en esa temporada en la que se cortó su racha de 125 partidos seguidos como titular entre Alcoyano, Recreativo y Cartagena con una suplencia de Borja Jiménez. «Un jugador cuando no juega no es feliz del todo. Fue una tarde jodida, pero seguí trabajando igual y pude darle la vuelta a la situación», expresó.

En esa misma línea se expresa ahora el barcelonés con su titularidad en duda por la llegada de Aarón Escandell. «De mí puede dudar todo el mundo, pero yo no. Trabajo como el que más, que es lo único que puedo hacer, sin dudar en ningún momento de mí mismo», aclaró. «Desde que llegué tengo la misma sensación y no me importa. No pierdo tiempo en cosas que no puedo controlar. Lo que puedo controlar es mi trabajo, mis sensaciones y no dudar de ello», añadió Martínez.

A pesar de la incertidumbre que rodea su titularidad, Marc no se ve cuestionado. «No considero que esté en un momento duro. Es la primera jornada y estoy contento con mi trabajo. Lo de Twitter no lo puedo controlar. Sigo trabajando y si el domingo el mister me requiere daré lo mejor de mí», reiteró. A la espera de su oportunidad está Escandell, con el que el capitán mantiene una buena relación. «Nunca he tenido problemas con mi compañero en la portería y no va a ser diferente con Aarón. Trabajamos duro y junto con Sergio tenemos competencia sana», aseveró.

Sobre el comienzo liguero, Marc Martínez aseguró que el equipo «intentará mejorar el domingo en Huesca» lo que no hizo bien ante la Ponferradina, concretamente, las transiciones defensivas. «No estamos contentos por la derrota del lunes, pero tenemos un grupo humano muy bueno y buenas sensaciones que queremos transmitir a partir del domingo en Huesca», apuntó. Allí le espera al Cartagena un Alcoraz en el que se estrena el Cuco Ziganda, al que Marc halaga. «El Cuco tiene un 4-4-2 muy bien trabajado. Estamos estudiando cómo hacerles daño, queremos tener el control del partido como solemos hacer, tener paciencia y equivocarnos poco», concluyó el portero.

Luis Castillo, otro refuerzo para el filial de 2ª RFEF

La comisión deportiva del FC Cartagena continúa conformando la plantilla de su filial a dos semanas y media de su debut en Segunda RFEF y en la tarde de ayer confirmó el fichaje del centrocampista Luis Castillo (Benidorm, 1997). Formado en las categorías inferiores del Yeclano Deportivo y con un breve paso por el ADM Lorquí de División de Honor en edad juvenil, Luis se enroló en la cantera del UCAM Murcia para disputar 85 encuentros con el segundo equipo entre 2016 y 2019, todas ellas en Tercera División, además de los 13 que llegó a formar parte del primer equipo, en Segunda B, Copa del Rey y Copa Federación.

Su buen hacer con el conjunto universitario le llevó de nuevo a Yecla, donde se crió, para disputar 57 partidos de azulgrana entre los que se encuentra uno de play off de ascenso a Segunda División en la temporada 2019-2020. Tras abandonar el Yeclano, Luis ha disputado la última temporada entre el Linares -24 partidos-, donde recaló de la mano de Alejandro Sandroni, y el Alcoyano -11 partidos- antes de quedar libre durante el presente mercado.

Con experiencia en Segunda B y Primera RFEF, el polivalente centrocampista llega al filial albinegro para ayudarle a cumplir el objetivo de la salvación. Debido a sus 26 años de edad, Luis no podrá formar parte de las convocatorias del primer equipo.