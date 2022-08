El Fútbol Club Cartagena sufrió este verano, entre diferentes circunstancias, cuatro salidas muy importantes en el equipo que confluyeron para debilitar en cierta manera el potencial ofensivo de los albinegros. Cuatro piezas imprescindibles jornada tras jornada dejaron el Cartagonova para aventurarse en nuevos proyectos no muy lejos de su antiguo club. Yann Bodiger, Mohammed Dauda, Álex Gallar y Rubén Castro decidieron abandonar el cuadro cartagenero, pero no LaLiga Smartbank, y se enfrentan ahora al escrutinio de la parroquia albinegra con el fin de dirimir quien terminó perdiendo en cada ruptura.

Con el arranque de LaLiga Smartbank, las figuras del Cartagena en la temporada pasada que decidieron dejar el equipo debutan con otro escudo y defienden otros colores que no son los albinegros. El primero en hacerlo fue Mohammed Dauda con el Tenerife y, aunque no corrió buena suerte colectiva, su actuación fue lo más destacado del conjunto chicharrero. El Tenerife comenzó la liga con derrota en Ipurua ante el Eibar, no obstante, el extremo ghanés, que saltó al césped como titular, acercó a su equipo a la victoria con un auténtico golazo que oposita al tanto de la jornada.

Al igual que Mo Dauda, el francés Yann Bodiger también comenzó con el pie derecho en el Granada. El galo también fue titular con el cuadro nazarí frente al Ibiza en Can Misses en el centro del campo formando doble pivote con Petrovic y dejando noventa minutos de gran fútbol. En un Granada que parece sobrado de calidad para la categoría, Bodiger se hizo con el control absoluto de la medular, puso el cerrojo delante de la defensa y participó con buen criterio por todo el campo sorprendiendo a la afición rojiblanca y continuando con la proyección que se le vio en la rambla de Benipila.

Diferente partido y sensaciones tuvieron tanto Rubén Castro como Álex Gallar con el Málaga. Los boquerones se estrenaron en el Plantío frente al Burgos con una sorprendente derrota dadas las circunstancias de cada equipo en el mercado. Precisamente fueron los fichajes del delantero y del extremo los que colocaron a los blanquiazules como uno de los equipos mejor reforzados en el mercado, pero no cumplieron con las grandes expectativas generadas. El máximo goleador de la historia del FC Cartagena en Segunda División se quedó en blanco a pesar de disputar la totalidad del partido mientras que Gallar entró en el descanso para dejar buenos minutos sin conseguir materializar nada en ataque.

Los cuatro exalbinegros, embarcados ahora en proyectos con pretensiones de permanecer en la parte alta de la clasificación y luchar por el ascenso directo o la promoción, han tenido arranques muy diferentes de la competición en su primer partido oficial fuera del Cartagena. El transcurrir de las cuarenta y una jornadas restantes dirá si las decisiones de cada uno de ellos fue la acertada o si, por el contrario, se equivocaron dejando la ciudad trimilenaria.

El Huesca pierde a Joaquín Muñoz

Por otro lado, Joaquín Muñoz, jugador de la SD Huesca, rival del FC Cartagena el domingo (19.30 horas) será baja durante las próximas cuatro semanas o más tras sufrir ayer una lesión en el pie izquierdo en un partido amistoso, a puerta cerrada, en el campo de entrenamiento del IES Pirámide de la capital oscense. El extremo derecho de la SD Huesca sufre una fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, una lesión detectada tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club oscense, después de que el azulgrana tuviera que ser sustituido en el encuentro amistoso del martes ante el CE Sabadell.

Franchu Feuillassier: «Somos un equipo que hace autocrítica»

Franchu Feuillassier atendió a los medios del club para expresar su pensamiento tras la primera jornada y sus primeros minutos oficiales con el FC Cartagena. «No fue el resultado que queríamos para debutar, pero hicimos muchas cosas bien y sacamos cosas positivas. Debemos aprender de los errores, hacer autocrítica, pero también debemos estar tranquilos porque es la primera jornada y es normal que no todo salga perfecto. Con el paso de las jornadas mejoraremos en todas los aspectos», aseguró.

El extremo valoró el apoyo de la afición en los momentos más difíciles del partido. «Incluso perdiendo por dos goles el público ánimo y nos dio la fuerza para buscar el empate. Ojalá sea todos los partidos así porque entre nuestro juego y el ambiente sacaremos muchos puntos», manifestó Franchu.

El futbolista argentino, que aún está recuperando su mejor nivel tras la lesión de la pasada jornada, confirmó sus buenas sensaciones. «Me tocó entrar en un momento del partido con un ritmo alto, pero aguanté bien. Lo importante es que nos acercamos al empate y terminamos bien el partido», afirmó. «Intentaremos ser protagonistas con el balón y sacar los tres puntos siendo competitivos. Esperamos empezar a sumar desde este partido», concluyó Feuillassier.