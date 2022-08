Manuel Bermúdez Jiménez (Cieza, 12 de diciembre de 1997), cuarto en los 35 kilómetros marcha en su estreno continental, es atleta desde la cuna. Aunque en su infancia era el fútbol el deporte que más le llamada la atención, los éxitos que alcanzó su paisano Juanma Molina le llevaron a dejar el balón para centrarse en la marcha atlética. En su pueblo lo tenía sencillo porque allí estaba José Antonio Carrillo, un entrenador de reconocido prestigio y de gran influencia a nivel internacional por sus métodos de entrenamiento.

Bermúdez, que estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UCAM, pertenece desde sus inicios al Athleo Cieza. «Empecé con el fútbol de pequeño en el CD Cieza y mis padres, por la amistad que tenían con Carrillo y Juanma Molina, iban a ver sus competiciones. Mi padre iba al atletismo a hacer fotos, yo le acompañaba y veía a la gente haciendo marcha. Desde los Juegos Mediterráneos de 2005 que vi haciendo marcha a Juanma, dije que el fútbol ya no me gustaba y que quería ser marchador, como él. Entonces me metieron en las escuela de atletismo y empecé practicando todas las disciplinas, pero era el que mejor se desenvolvía marchando y ahí me quedé», decía sobre sus inicios el atleta en una entrevista a La Opinión.

Desde entonces no paró de progresar y de conseguir importantes resultados en Campeonatos de España. Su técnica, quizás la más depurada entre todos los atletas de Carrillo, le hacía ir siempre un escalón por encima de los demás. Aunque lo normal es encontrar en las distancias largas a marchadores más veteranos, él optó muy pronto por los 35 kilómetros. Tras unos años marcados por las lesiones y alguna que otra decepción, en 2022 ha alcanzado la madurez. El cuarto puesto del Campeonato de Europa de Múnich ha venido a confirmar todas las buenas sensaciones acumuladas desde que comenzó la actual temporada. Primero logró la medalla de bronce en los Campeonatos de España que se celebraron en Lepe. Y después, en los nacionales, logró en oro en los 10.000 metros.

Arropado siempre por sus padres, José y Concha, y sus hermanos, Bermúdez se ha quedó muy cerca de conseguir una medalla que seguro que en un futuro no muy lejano logrará. «Con la miel en los labios. Esto no acaba aquí y quiero mi revancha», decía en su cuenta de Twitter avisando de lo que vendrá próximamente. El ciezano reconoció que «el objetivo era ser finalista, que era difícil a priori, pero me he visto ahí luchando por las medallas. Me he encontrado bien hasta mitad de carrera, aunque al final he sufrido bastante. He soñado con la medalla aunque estoy contento con este cuarto puesto», dijo, aunque lamentó, eso sí, con una sonrisa en el rostro, que «hubiera sido muy bonito estar con el podio con Miguel Ángel López.