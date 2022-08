Rafa Chumbi fue presentado ayer como nuevo jugador del UCAM Murcia. El delantero aguileño ya ha disputado varios encuentros con la camiseta universitaria e incluso se ha podido estrenar como goleador en pretemporada.

El ariete es una de las grandes incoporaciones que ha hecho el UCAM Murcia en su nuevo proyecto, con la idea de recuperar la categoría y volver a ascender a Primera RFEF.

Miguel Linares, director deportivo del UCAM Murcia, le acompañó en su presentación. «Rafa tiene mucha experiencia en la categoría, es un jugador con nivel y jerarquía que conoce bien el proceso de adaptación a la Región de Murcia», explicaba. «Nos mostró muchas ganas e ilusión por venir y tiene ganas de hacer grandes cosas. Está en la misma línea que nosotros».

En sus primeras declaraciones como jugador universitario, el aguileño comenzó agradeciendo la oportunidad a toda la parroquia universitaria y se acordó de Molo. «Ya le conocía y sé que ha sido importante para que yo esté aquí. Creo que el día a día va a ser maravilloso y voy a ser feliz».

Rafa Chumbi, de 33 años, sabe que ya está en la recta final de su carrera, pero que la afronta muy motivado. «Estoy en el último tercio de mi carrera, pero eso no quita que esté súper ilusionado. He sido muy exigente para elegir dónde jugar este año por razones personales y el UCAM me ha brindado todo lo que necesito. Además de estar en un club de tal dimensión, la comunicación con la dirección deportiva es casi diaria. Estoy encantado de estar aquí», explicaba.

Chumbi quiso desvincularse de los prejuicios sobre sus lesiones. «Se me enfoca en la línea negativa de las lesiones pero la verdad es que en los últimos 3 años he tenido solo una lesión. Estoy en plenas condiciones físicas para rendir», exponía, a la vez que decía que «no me marco cifras goleadoras, pero espero que los números sean en la línea de los últimos años, que no han sido pocos».

El gran valedor para el fichaje de Rafa Chumbi fue Molo, tal y como admitió. Le tiene un gran respeto al que fuera su compañero en el Lorca y también su entrenador en el Águilas la temporada pasada. «Que él esté aquí es importante porque al final estoy en un tramo de mi carrera en el que valoro más el día a día qué otras cosas y con Molo estoy disfrutando. Sé que me va a sacar el 200% y no me va a regalar nada», sentenció el aguileño, que se enfrenta a una nueva oportunidad en el UCAM Murcia de resarcirse tras dos campañas, en Marbella y Águilas, que terminaron con un descenso de categoría.