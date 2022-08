El murciano Miguel Ángel López, que se proclamó este martes campeón de Europa de 35 kilómetros marcha en Múnich, aseguró que la medalla de oro "supone mucho", dijo que volver a ser campeón continental es "algo muy grande" y sobre la carrera apuntó que al saber gestionarla "bien" la disfrutó.

El marchador murciano volvió a subir a lo más alto del podio continental ocho años después del Europeo de Zúrich (2014) y amplía un palmarés que también incluye un oro en el Mundial de Pekín (2015), así como un diploma olímpico en Londres 2012 y un título de campeón del mundo por equipos este mismo año en Omán.

"Supone mucho ganar esta medalla siete años después de Pekín. En este tiempo ha habido compañeros que lo han hecho muy bien y ser campeón de Europa de nuevo es algo muy grande. Sabía que tenía cosas buenas que ofrecer y, aunque ha pasado tiempo, siempre he mantenido la fe, la esperanza y sabía que en algún momento podía salir algo así", dijo Miguel Ángel López, en la zona mixta de Odeonsplatz, tras concluir su carrera.

"Esto ayuda a la marcha española y ayuda a seguir manteniendo el nivel", confesó el atleta español, que reconoció que, aunque la carrera fue "difícil de gestionar", la gestionó bien.

"Estaba convencido desde el principio, sabía lo que tenía que hacer y creo que ha sido una de mis mejores carreras. Ha sido una carrera muy lenta y he intentado poner mi ritmo. Sabía que el sueco (Perseus Karlström) es un rival muy peligroso y a esos ritmos es muy complicado batirlo. Ya que no ha salido rápido he intentado imponer mi ritmo, porque me encontraba muy bien", confesó.

"He arriesgado mucho al ir tanto tiempo en solitario, pero lo he gestionado bien. He tenido momentos duros en carrera pero lo he disfrutado. Me he encontrado muy bien de sensaciones, he tenido fuerzas, y se me ha pasado rápido. He gestionado bien mentalmente la carrera y la he disfrutado", concluyó.