Con las medallas entre ceja y ceja

El Campeonato de Europa de atletismo de Múnich deja en la jornada de hoy el plato fuerte para la Región de Murcia. Y es que Mohamed Katir, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez compiten con los metales entre ceja y ceja.

Con las marcas previas bajo el brazo, no es descabellado pensar que los tres puedan conseguir una medalla en sus respectivas modalidades. Moha Katir competirá en 5.000 metros (21.08, Teledeporte), algo que no hizo en el Mundial, donde solo participó en 1.500 metros, consiguiendo el bronce. Por su parte, Miguel Ángel López y Bermúdez lo harán en 35 kilómetros marcha (8.30, Teledeporte).

Una de las grandes esperanzas del atletismo murciano es Moha Katir, que desde su irrupción el pasado curso, no ha dejado de cosechar éxitos a nivel mundial. El atleta de Mula logró hace un mes la medalla de bronce en 1.500 metros. Para el Campeonato Europeo ha decidido cambiar a 5.000, una distancia en la que este año no tiene marca, pero en la que sigue siendo el plusmarquista nacional, con un tiempo de 12:50.79. Ha estado preparándose para este evento en Sierra Nevada y las expectativas que tiene son máximas. De hecho, ninguno de los participantes baja este año de los 13 minutos, por lo que se espera una carrera muy igualada. Su máximo rival será el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico en Tokio y campeón del mundo hace un mes. A sus 21 años, es el gran talento del atletismo mundial.

Miguel Ángel López también partirá como uno de los favoritos para alzarse con una medalla, en su caso en 35 kilómetros marcha. Su extenso currículum y su estado de forma así lo acreditan. De hecho, en los Mundiales fue el tercer europeo en entrar a meta, quedó décimo en la general y fue batió el récrod nacional. El marchador de Llano de Brujas, que ya sabe lo que es alzarse con el oro en un Europeo (Zurich 2014), irá con todo a por el metal. Se ha estado preparando en Font Romeu, en los Pirineos, al igual que Manuel Bermúdez, ya que ambos están entrenador por el ciezano José Antonio Carrillo.

También tendrá sus opciones de medalla el joven Manuel Bermúdez, de 24 años. A esta edad parece haber alcanzado la madurez necesaria para codearse sin miramientos con la élite. Es su debut en un Europeo, pero observando los registros, puede estar en las quinielas para conseguir un metal. Con una marca de 2 horas, 32 minutos y 6 segundos, puede optar a hacer grandes cosas esta mañana en Múnich.

Es la jornada más apasionante para el atletismo de la Región, pero la participación de los murcianos no acaba hoy, ya que después quedaría la actuación de tres murcianos más. Mariano García, que competirá en 800 metros, querrá tomarse su revancha particular por su eliminación en semifinales del Mundial. Sergio López volverá a competir en relevos, e Iván López lo hará en marcha 20 kilómetros.

Sergio López, molesto con su «injusta» descalificación

El atleta aljucereño Sergio López ha visto cómo le descalificaron de «forma injusta» durante la prueba de los 100 metros lisos, tal y como afirmó a Onda Regional tras la prueba.

La decisión de los jueces fue motivada porque pensaron que el murciano se movió antes de la salida, aunque lo cierto es que en las imágenes no queda nada claro si se movió. A pesar de reclamarlo, los jueces no rectificaron su decisión y quedó fuera antes de la prueba.

«Es verdad que muevo el pie, pero eso no es motivo de salida falsa y es injusto que me hayan descalificado. Las normas no se aplican a todos por igual», explicaba, a la vez que añadía que no está triste porque «la temporada ha sido perfecta».