El ciezano José Joaquín Rojas estará desde este viernes en la Vuelta a España, que será la última que dispute Alejandro Valverde. El equipo Movistar ha anunciado entre sus ocho elegidos a los dos murcianos, que tendrán como compañeros a Enric Mas, Carlos Verona, Nelson Oliveira, Mathias Norsgaard, Gregor Mühlberger y Lluís Mas.

Rojas ya ha disputado también esta temporada otra grande por etapas, el Giro de Italia, donde también estuvo Valverde. Será la octava vez que el ciezano dispute la Vuelta a España, que este año tendrá una etapa con protagonismo murciano, que partirá el próximo 31 de agosto desde la factoría de ElPozo Alimentación, en Alhama. Tour de la Provence, O Gran Camiño, Volta a Cataluña, Vuelta a los Alpes, Vuelta a Asturias, Campeonato de España, Tour de Valonia, donde fue segundo en la cuarta etapa, y Clásica de San Sebastián son las otras carreras que ha disputado el veterano ciclista de 37 años de edad, que cuenta en su palmarés con diez victorias desde que en 2005 debutó como profesional.

Quien no estará en la ronda española será el alcantarillero Antonio Jesús Soto, quien finalmente no ha sido incluido en el equipo que presentará el Euskatel Euskadi. Además, aunque aún no está la confirmación oficial, el muleño Luis León Sánchez está previsto que esté con el Bahrain, con el que está completando una gran temporada.

La Vuelta a España arrancará el próximo viernes con una contrarreloj por equipos en Utrecht (Holanda). Tras las tres jornadas iniciales que transcurrirán por carreteras holandesas, la carrera llegará a territorio español el martes 23 de agosto con una etapa de media montaña entre Vitoria-Gasteiz y Laguardia. Tras un periplo por tierras asturianas llegará el martes 30 de agosto a Elche con una contrarreloj que unirá la ciudad de las palmeras con Alicante. Al día siguiente será la etapa con salida en ElPozo que concluirá en el Cabo de Gata. El final de la Vuelta será el domingo 11 de septiembre en Madrid.