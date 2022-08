El Fútbol Club Cartagena está a tan solo un día de comenzar su tercera temporada consecutiva en Segunda División en el Cartagonova frente a la Ponferradina y el técnico albinegro, Luis Carrión, ofreció ayer la rueda de prensa previa al estreno liguero del conjunto cartagenerista para expresar sus sensaciones y pensamientos con respecto a su equipo, a su primer rival, y a los objetivos de la temporada. «Tenemos muchas ganas de empezar la liga. Las pretemporadas, ya sean mejores o peores, se hacen largas y ya queremos que empiece la competición. Además, empezamos en casa», comenzó exponiendo el jefe del banquillo albinegro.

En el primer partido de LaLiga Smartbank, la principal duda en torno a todos los equipos es su estado físico. Un mes de preparación y ocho partidos amistosos ha tenido el FC Cartagena para acometer el primer partido, aunque Luis Carrión aseguró que «siempre es difícil llegar al cien por cien». El entrenador valora «haber hecho los fichajes pronto», aunque sabe que «eso tampoco te asegura la victoria». Según Carrión, las claves para ganar a la Ponferradina están en «sacar partido de sus debilidades y evitar que les salga lo que mejor hacen».

Continuando con el análisis de su primer contrincante, el de Barcelona percibe cierto cambio en su estilo de juego. « Es un equipo asociativo que juega bastante por dentro y que quiere tener el balón. Tiene jugadores muy buenos y un once que el año pasado les llevó a estar arriba», afirmó. El cuadro albinegro quiere aprovechar la teórica ventaja de jugar en casa continuando con la línea marcada la pasada temporada. «Me gustaría que nuestra inercia en casa sea parecida a la del año pasado, aunque el equipo es diferente. También me gustaría mejorar en los goles recibidos, porque recibimos más de los que el modelo de juego manda», aseguró.

En un plano general, Carrión quiere seguir teniendo «un equipo ofensivo porque es nuestra mentalidad» a la misma vez que ajusta conceptos defensivos que el curso pasado no funcionaron. «No vamos a defender con seis jugadores, por eso tenemos que solucionar desventajas. Es lo que más trabajamos y en lo que hacemos hincapié, pero seguiremos buscando portería rival siempre», manifestó. El entrenador catalán tuvo un momento para valorar a su plantilla, sobre la que afirmó que es «más vertical y que necesita menos pases para llegar a portería que el año pasado». Además, Carrión confirmó tener «mil dudas» en la portería, donde Marc Martínez y Aarón Escandell se disputan la titularidad.

Por último, Luis no se quiso mojar en cuanto al objetivo del club en la temporada, pero se centró en «mejorar el inicio del año pasado» en el que se cosecharon dos derrotas. «Vamos a disfrutar con el equipo, competir y plantear los partidos para intentar ganarlos, no para no perderlos. Eso nos llevará al final de liga y veremos qué podemos pelear», concluyó.

El cuadro albinegro anuncia los dorsales de la temporada 2022-23

El FC Cartagena ha anunciado, dos días antes del primer partido de liga, los dorsales de cada uno de los jugadores del primer equipo. Por normativa de la Real Federación Española de Fútbol, los dorsales están comprendidos del 1 al 25 reservando el 1 y el 13 para los porteros con la posibilidad del 25 para un tercer guardameta, pero el conjunto cartagenero no ha ocupado el 2, el 3, el 12 ni el 25. De esta forma, Marc Martínez tendrá el 1, como en las temporadas anteriores, el 4 sigue siendo de Pedro Alcalá mientras que Pablo Vázquez mantiene el 5 y Toni Datkovic cambia al 6. Ferreiro hereda el 7, de Rubén Castro durante las últimas dos temporadas, De Blasis vuelve a coger el 8 y Ortuño sigue con el 9. A partir de ahí llegan muchos de los nuevos. Borja Valle coge el 10 de Gallar, Arribas el 11, Franchu el 14 de Cayarga y Sangalli el 15 que abandona Datkovic. Iván Calero recoge el 16 de Okazaki, Mikel Rico el 17 de Dauda, Musto el 18, Sadiku el 19 de Antonio Luna y Jairo el 20 de Gastón Silva. Por último, Kiko Olivas coge el 21, Delmás mantiene el 22 de la misma forma que Tejera el 23 e Isak Jansson consigue ficha del primer equipo con el 24.