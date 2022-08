Juanan, joven jugador de 21 años que ha llegado al Jimbee Cartagena, de Primera División de fútbol sala, procedente del Betis, ha dicho este viernes en su presentación que se le plantea «una oportunidad para no desaprovechar».

El pívot murciano del equipo entrenado por Duda, técnico al que conoce desde hace tiempo, ha sido definido por el hispano brasileño como «un buen fichaje y es importante que sea un jugador de futuro, pero también debe ser de presente y demostrar que puede jugar en Primera».

Juanan viene de marcar 35 goles con el filial del Betis y cinco con el primer conjunto verdiblanco, con el que se estrenó en la máxima categoría.

Es su aval y ahora se le presenta la ocasión de demostrar su valía con más continuidad en la élite: «Vengo con la máxima ilusión posible a intentar triunfar al lado de casa. Ojalá esté aquí muchos años y pueda satisfacer a los aficionados» en un club «que todos los años ha ido mejorando».

Del de Florianópolis, ha resaltado que su presencia ha influido en la contratación: «Me identifico mucho con su juego. Tenemos mucha confianza y hemos tenido mucho contacto porque desde niño he jugado al fútbol sala con su hijo, pero nunca hubo nada formal hasta hace poco. Siempre me llamaba para preguntarme cómo me iba, pero este año ha sido la gran oportunidad».