Carlos Alcaraz Garfia siempre ha estado acostumbrado a estar en el centro de todas las miradas. Ha sido un denominador común desde que era niño y ya sobresalía sobre los tenistas de su misma generación. De hecho, nunca ha rehusado esa responsabilidad, sino todo lo contrario. Ha crecido siendo protagonista, ya fuera en un torneo de infantiles como en los ITF o los Challenger donde se empezó a abrir camino en el profesionalismo. Y también cuando irrumpió en los ATP y comenzó a escalar posiciones ranking de forma rápida, batiendo récords de precocidad. Pero ahora es diferente.

Ser número cuatro del mundo y aparecer como segundo cabeza de serie en el Masters 1.000 de Montreal, con la posibilidad real de alcanzar el número uno, algo que habría conseguido de haber ganado el torneo puesto que Andreii Medvedev también cayó en segunda ronda, le pasó factura en su encuentro ante Tommy Paul, al que tuvo dominado hasta el quinto juego del segundo set. «Diría que ha sido la primera vez que no he podido lidiar con la presión», se sinceró el tenista de El Palmar en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Era la primera vez que sentía la presión de ser el cabeza de serie número 2 del torneo y el número 4 del mundo y no he podido controlarla. Necesito entrenar y estar preparado para lidiar con esa presión. Tengo que aprender a hacerlo, es todo lo que puedo decir ahora», añadió el pupilo de Juan Carlos Ferrero, visiblemente enojado por el nivel ofrecido.

El segundo Masters 1.000 y último antes del US Open sobre pista rápida dejó una lección para Alcaraz, según reconoció: «En primeras rondas como esta, tienes que luchar contra tus oponentes y contra ti mismo. No ha sido sencillo lidiar con esos momentos en los que no estaba jugando a mi mejor nivel. Ha sido una batalla contra mí mismo», dijo.

Contrariado y cabizbajo fue como abandonó el torneo de Canadá un Alcaraz que la semana que viene tendrá una nueva oportunidad en Cincinnati, donde partirá como cabeza de serie número 3 al haber confirmado su presencia Rafa Nadal. Solo defenderá 35 puntos antes de afrontar el último Grand Slam de la temporada en Nueva York, donde hace un año llegó hasta cuartos de final y se convirtió en la gran sensación. Será una gran prueba de fuego donde incluso crecerá la presión para un joven de solo 19 años de edad.