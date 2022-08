El Jimbee Cartagena ha presentado esta mañana a Walter Fernandes da Costa Firmino, más conocido en el mundo del fútbol sala y en la parroquia melonera como Waltinho. El jugador regresa al cuadro rojiblanco tras una temporada en el Sporting de Portugal para convertirse en la principal figura de ataque. "Vuelvo a casa, a un sitio donde fui muy feliz. Tengo mucha responsabilidad esta temporada, pero eso me gusta. Estoy feliz, contento y motivado, ese es mi principal motivo porque no tenía motivación en el Sporting", ha afirmado.

El brasileño no lo pasó bien en Portugal a pesar de sus buenos datos goleadores y la consecución de la Copa de Portugal, la Copa de la liga y la liga. "Me despertaba y no tenía ganas de entrenar. No tenía peso en un equipo en el que pocos jugadores tenían toda la confianza del entrenador. Fui el tercer máximo goleador con poquísimos minutos y gané títulos que hacen más grande mi currículum, pero si tu cabeza no está bien, en la pista tampoco estás bien", ha asegurado.

El pívot habla de su equipo como si nunca se hubiera ido y lo cierto es que no ha encontrado demasiados cambios a su vuelta. "Tenemos la misma base de jugadores y el cuerpo técnico, por lo que no veo una gran diferencia. Estamos aquí para ganar algo y hacer más grande al Jimbee porque lo necesita. Tenemos que dar un paso más", ha aseverado el goleador.

En cuanto a los objetivos de esta temporada, Waltinho quiere "pensar en grande" a pesar de la dificultad. "Sabemos de la dificultad de los campeonatos y ya hemos definido los objetivos, ahora tenemos que prepararnos, entrenar y los partidos definirán los objetivos". En cuanto al físico, el de Recife está "lejos de su mejor nivel", pero cree que llegará al inicio de liga "al cien por cien".

Por último, el jugador ha mostrado su agradecimiento a la afición melonera con la promesa de su compromiso por mucho tiempo. "Llegué aquí en un momento muy difícil de mi vida y la gente me abrazó muy fuerte. Me siento en casa y quiero estar aquí el máximo tiempo posible". El pívot ha firmado por dos temporadas, pero a sus 30 años se encuentra en el momento ideal para mantenerse más tiempo al mejor nivel.