Dos jóvenes talentos sin límites

Izan Almansa Pérez (Murcia, 7 de junio de 2005) y Eddy Valentino Pinedo Saavedra (Murcia, 7 de abril de 2004) son los jugadores de formación españoles del momento. Ambos han llevado a la selección nacional a lograr el título de campeones de Europa sub-18. Pero además, el primero de ellos, que es el más joven, también conquistó hace apenas un mes una medalla de plata en el Mundial sub-17. Se han convertido en dos grandes esperanzas del baloncesto nacional de cara a un futuro no muy lejano, incluso con proyección para llegar a la NBA.

Nunca antes el deporte de la canasta regional había tenido dos grandes talentos coincidiendo en el tiempo. Y llega en un momento dulce, con dos equipos en las máximas categorías nacionales tanto masculina como femenina por primera vez en la historia. Sin duda, los astros se han alineado por una vez. Tanto Almansa como Pinedo son dos grandes proyectos con límites por descubrir.

Ambos se formaron en el UCAM Murcia desde muy temprana edad. Eddy Valentino, de padres peruanos que se afincaron en Murcia antes de nacer sus dos hijos, llegó al club siendo prebenjamín. «Compaginaba varios deportes, como fútbol, baloncesto y otras actividades. Incluso le recomendamos a sus padres que hiciera baile», recuerda Carmen Puigcever, actual entrenadora del conjunto de EBA del UCAM y que tuvo varios años a sus órdenes a los dos. «Su físico y características le hacían que fuera un año por delante de sus compañeros de edad biológica», añade sobre Valentino la entrenadora, que también puntualiza que «destacaba por tener unos brazos grandes, manos ágiles, con cualidades para jugar al baloncesto y para desarrollarse».

Izan Almansa, que es hijo del exjugador estadounidense Steve Horton y de una murciana, Cristina, no solo ha hecho historia este verano por conquistar dos medallas con la selección, sino también porque ha sido el primer español en lograr dos MVP consecutivos. De él señala Puigcever que es «un poco diferente a Pinedo. Venía de hacer otros deportes, como el fútbol -jugó en el Plus Ultra-, y empezó con Xavi Alarcón. Al igual que Valentino, predominaba por su físico, pero Izan es diferente, parecía que llevaba el baloncesto más suyo. Entendía muy bien el juego desde pequeño y pasaba muy bien».

Los éxitos alcanzados por ambos, que se marcharon de la cantera del UCAM Murcia a la misma vez y que han seguido caminos paralelos, puesto que ambos están ahora mismo jugando en Estados Unidos, no sorprenden a Puigcever: «Cuando conoces bien a los chicos no te sorprende lo que están haciendo y el nivel que han adquirido. A mí me alegra mucho y he tenido claro desde que eran pequeños que dependían de ellos mismos para intentar ser muy buenos profesionales», explica.

Hay un denominador común entre Almansa y Valentino Pinedo: «A los dos les ha gustado el baloncesto, les ha enganchado y entienden el juego, que es una cosa muy importante cuando eres pequeño, y creo que ellos han sido enganchados por el deporte», señala.

En su momento, el UCAM Murcia no pudo hacer nada para retenerles. El nivel alcanzado por ambos llamó la atención en todo el país. Izan Almansa se fue al Real Madrid, mientras que Valentino, que también fue campeón de Europa sub-16, puso rumbo al Torrelodones. El primero se incorporó a Overtime Elite League, en Atlanta, un proyecto en el que se remunera a los jóvenes a la vez que se mantiene su formación académica y baloncestística. Y el segundo se incorporó a Sunrise Christian Academy, una de las instituciones con más prestigio en la captación de talentos en baloncesto y que se encuentra en Wichita. «Yo creo que en todos los clubes hay momentos y generaciones. El UCAM apuesta por tener algún chico en el primer equipo, pero ellos dos han cruzado el charco, lo que indica que algo bueno hemos hecho, que les hemos ayudado a crecer. Al final todos deseamos que algún día llegue a la primera plantilla un chico de la casa y ojalá lo logremos», explica Puigcever, quien considera que la evolución de ambos demuestra que «han llegado a Estados Unidos con un buen bagaje de formación en Europa que ahora está complementando. Ahora tienen la mejor proyección, que ojalá pueda ser que estén en el futuro en la NBA», termina diciendo.

Marcela Pinedo también se marcha a Estados Unidos

Marcela Pinedo es la hermana melliza de Eddy Valentino Pinedo. Al igual que su hermano, destaca por su envergadura y talento. Las últimas pasadas las ha pasado en Torrelodones, pero ahora va a seguir los pasos del nuevo campeón de Europa sub-18 y se marcha a Estados Unidos, donde seguirá su formación. En concreto se marcha a la Laramie County Community College, que se encuentra en Wyoming, una ciudad cercana al parque nacional de Yellowstone.