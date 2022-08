El murciano Carlos Alcaraz afronta el Masters 1000 de Montreal después de haber alcanzado dos finales en los dos últimos torneos disputados: Hamburgo y Umag. El murciano cedió en ambas, ante Lorenzo Musetti la primera y después contra Jannik Sinner, pero ha extraído de la experiencia un aprendizaje positivo.

«Al principio me lo tomé mal, lo reconozco», explicaba el murciano en una entrevista a Ubitennis. «Tal vez lo experimenté más dramáticamente de lo que debería haberlo hecho. Luego, con el tiempo, y repitiendo la misma experiencia una semana después, me di cuenta de que a veces perder también puede ser bueno, porque te enseña a reaccionar. Aprendes a manejar mejor tus sentimientos», comentaba.

Alcaraz habló también sobre su negra estadística de este año ante los tenistas italianos. De los siete partidos que ha cedido este año, cuatro de ellos han sido frente a los jugadores transalpinos: Berrettini en Australia, Sinner en Wimbledon y Umag y Musetti en Hamburgo, «todos jugadores muy fuertes con características completamente diferentes». «Me hicieron pasar un mal rato, aunque en algunos casos me perdí la victoria por algunos pequeños detalles», reconoció.

Para lo que resta de curso, Carlitos tiene claro lo que quiere conseguir: «En Nueva York quiero hacer lo que no pude hacer en los otros Grand Slams, es decir pasar de cuartos de final».

Aún así, prefiere no marcarse grandes metas. «No tengo preferencia sobre cuál ganar primero... ¡No creo que deba ser exigente con los títulos de Grand Slam!», explicó y se mostró humilde sobre las opciones de su generación de relevar al ‘Big-3’ (Nadal, Djokovic y Federer). «No es falta de confianza en mis capacidades o en las de mis compañeros, pero no creo que yo y los demás jóvenes podamos repetir lo hecho por ellos», algo que no entra, de momento en sus pensamientos.