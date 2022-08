Mar Menor y Cartagena B comenzarán la temporada el 4 de septiembre en casa

Los equipos de la Región que competirán esta próxima temporada en el grupo IV de Segunda RFEF ya conocen su calendario. La liga arrancará el 4 de septiembre y concluirá el 14 de mayo con el premio para el campeón de cada uno de los cinco grupos del ascenso directo a Primera RFEF. Los clasificados del segundo al cuarto puesto disputarán el play off, mientras que los cinco últimos descenderán a Tercera RFEF.

La primera jornada ha deparado los siguientes partidos para los conjuntos de la Región: Sevilla Atlético-UCAM Murcia, Recreativo-Yeclano, Mar Menor-San Roque y Cartagena B-Betis Deportivo. En la segunda debutarán en casa el UCAM, que jugará frente al Xerez, y el Yeclano contra el Sevilla Atlético. El Mar Menor visitará al Betis Deportivo y el Cartagena B, al Atlético Sanluqueño.

Habrá que esperar hasta la séptima jornada, el 16 de octubre, para vivir el primer duelo regional. Será el UCAM Murcia-Yeclano Deportivo en La Condomina. El siguiente será en la octava, con un Cartagena B-Mar Menor. En la decimoquinta, UCAM Murcia-Cartagena B, y en la decimosexta habrá dos, Cartagena B-Yeclano y Mar Menor-UCAM Murcia. La primera vuelta se cerrará con un Yeclano-Mar Menor.

A la expectativa se encuentra el Águilas, que también tiene opciones recuperar su plaza en Segunda RFEF por medio de los despachos. En cualquier caso, no competiría en el grupo IV, sino en el V por la vacante dejada por el Extremadura que aún no ha cubierto la Real Federación Española de Fútbol. En estos momentos la plaza se adjudicaría al club que aporte la deuda del equipo de Almendralejo las dos últimas temporadas, que asciende a 2.048.599,8 euros. El precio el lunes descenderá a la mitad, es decir, 1.024.299,9 euros, mientras que el martes se quedará en 512.149,5 euros. La entidad que preside Alfonso García Zapata es ahora mismo la tercera en la clasificación que ha establecido la Federación como orden de prioridad. La primera es para el Cerdanyola, que ya ha anunciado que no pujará por la misma. El equipo que se la adjudique, independientemente del punto geográfico al que pertenezca, estará encuadrado en el grupo V y empezaría la liga a domicilio contra el Leganés B. El resto de conjuntos con los que competirá serán UD Melilla, Atlético Paso, Navalcarnero, Villanovense, Alcorcón B, Cacereño, Talavera de la Reina, Diocesano, Montijo, Socuéllamos, Coria, Guadalajara, Don Benito, Unión Adarve, Gimnástica Segoviana y Atlético de Madrid B.

En el caso de que el Águilas finalmente compitiera en Segunda RFEF, el Bala Azul, ya que no descendió por motivos deportivos sino por el arrastre provocado por los aguileños, volvería a ser equipo de Tercera RFEF, que la próxima temporada estará compuesta por dieciséis conjuntos.