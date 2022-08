Javi Rodríguez, cargado de ambición

El nuevo entrenador de ElPozo Murcia, Javi Rodríguez, fue presentado de forma oficial ayer en el Palacio de los Deportes de Murcia. El técnico catalán estuvo acompañado tanto de Fran Serrejón como del presidente del club, José Antonio Bolarín. El entrenador procedente de Industrias Santa Coloma ha firmado con el club murciano por dos temporadas.

Javi Rodríguez dio una rueda de prensa en la que habló y respondió acerca de sus intenciones en su nueva etapa como entrenador de ElPozo. Hay que recordar que el club murciano no está pasando sus mejores años. La pasada temporada se quedó sin levantar ningún título y así lleva ya cuatro años de sequía, pero Javi Rodríguez quiere cambiar eso.

El entrenador catalán no lo pensó dos veces cuando el club le contactó para ofrecerle la oferta para dirigir el banquillo del club de Murcia. «Desde el primer día que hablamos, sabía que este era mi lugar y no dudé en decir que sí», comentó el nuevo técnico de ElPozo.

Javi Rodríguez lo tiene claro, quiere que ElPozo Murcia vuelva al sitio que se merece. «No me asusta nada, soy muy ambicioso y estoy ilusionado. Lo único que quiero es devolver a ElPozo al lugar que le corresponde», añadió el nuevo técnico del club murciano.

El antiguo técnico de Santa Coloma recordó a Diego Giustozzi y dice que hizo un buen trabajo, pero que ahora mismo empiezan de cero, bajo sus órdenes. «Respeto mucho a Diego, pero hay que olvidar lo que se ha hecho con él. Hizo muchas cosas buenas por el club, pero no consiguió ganar ningún título con este gran club, pero estás en ElPozo y si no ganas parece que no has hecho nada», dijo Javi Rodríguez.

El nuevo entrenador del conjunto murciano ya está manos a la obra con sus jugadores, realizando dobles sesiones de entrenamiento para poner a todos a tono de cara al partido amistoso frente a Córdoba y al primer partido de liga contra Ribera. Javi Rodríguez tiene muy claro lo que quiere hacer en Murcia y se siente muy optimista. «Me veo siendo campeón de liga y de Europa con ElPozo Murcia», comentó el entrenador.

Javi Rodríguez sabe que este es su sitio para poder mejorar tanto él como el club. Quiere hacer que el club murciano vuelva a brillar y devolverle la ilusión a todos los aficionados que acuden cada jornada al Palacio de los Deportes a apoyar a ElPozo. «Estoy en el sitio idóneo para crecer como entrenador y darle alegrías a esta afición», concluyó el técnico catalán.