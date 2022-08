El nuevo entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Javi Rodríguez, ha afirmado en su presentación que se ve siendo "campeón de liga y de Europa" y que es "el técnico indicado" para cambiar la mala racha del conjunto grana, que lleva varios años sin conquistar un título.

El barcelonés, de 48 años, que procede del Industrias Santa Coloma de su ciudad natal, ha sido definido por el presidente del equipo de la Primera División de fútbol sala, José Antonio Bolarín, como "un nuevo entrenador para una nueva ilusión en ElPozo, alguien que fue un jugador de leyenda y que es un tipo con carácter y espíritu ganador".

Rodríguez se ha mostrado agradecido "por el esfuerzo que ha hecho ElPozo y por la paciencia que ha tenido" para su fichaje, dado que no fue sencilla su desvinculación del Industrias.

"Sabíamos que esto se iba a cerrar y, aunque han tensado la cuerda muchísimo desde mi anterior equipo, se ha visto la grandeza de ElPozo como club y que no se echara atrás a mí me fortalece", ha admitido.

"Estoy donde quiero estar y donde me quieren, en el lugar idóneo para crecer como entrenador y para dar alegrías a la afición y sabía que éste era mi sitio y estoy feliz e ilusionado. Este club y este equipo merecen estar mucho más arriba y yo soy el entrenador indicado para ello. Vamos a cambiar la situación y a hacer que el palacio de los deportes suene como cuando yo lo visitaba ", ha dicho.

"No me asusta nada" y "no se puede permitir ni entra en mi cabeza que este equipo lleve tres años sin pasar de cuartos de final. ElPozo es uno de los mejores clubes y con más solera de España y yo estoy aquí para reconducir la situación", ha manifestado.

"Lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad sabiendo que tenemos a grandes jugadores y que nos darán alegrías. Respeto a mi amigo Diego Giustozzi, pero tenemos que olvidarnos del pasado. Él ha hecho muchas cosas buenas, pero sin ningún título", ha señalado aludiendo al técnico argentino y a sus cuatro temporadas en Murcia.

Con relación a los objetivos, ha sido rotundo: "Lo fácil sería decir que vengo a trabajar con mucha ilusión y ganas, pero no soy así. Vengo a ganar títulos. Me veo siendo campeón de Liga y de Europa y es mi sueño. Lo digo así porque lo pienso y no para enganchar a la gente".

Quiere "un equipo con alegría y empuje que llegue a la afición y que se tiene que sentir fuerte cuando las cosas vayan mal".

"Tenemos que sacar carácter y creernos que somos buenos. Subsanaremos los problemas de cara a puerta porque contamos con jugadores espectaculares", ha concluido.