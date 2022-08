Yasser El Arbaoui ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del UCAM Murcia. El centrocampista, que afronta su primer temporada sin ser sub-23, considera que «no tiene ninguna ventaja sobre el resto» a pesar de haber compartido ya vestuario con Molo.

Miguel Linares, en su presentación, definió las primeras semanas de trabajo del equipo y también de Yasser. «Hemos podido ver algunos detalles de los jugadores que hemos ido fichando y sobre Yasser, es un perfil de jugador joven, con potencial y hambre para seguir creciendo en el mundo del fútbol, algo que consideramos básico y esencial para pertenecer a nuestra plantilla», explicaba el director deportivo.

El almeriense, de 22 años, afronta su primera temporada sin ser sub-23, una situación que no preocupa a Linares. «Viene de acumular minutos en Segunda RFEF siendo sub-23 en Lleida. Este año es el primero que no tiene esa condición, pero consideramos que tiene potencial de sobra. Ocupa la posición de pivote, aunque también puede actuar de ‘8’», hablaba sobre su polivalencia.

En sus primeras declaraciones como universitario, Yasser agradeció «al club la oportunidad para estar aquí. Me llegaron ofertas, pero cuando me llegó la del UCAM, no tuve ninguna duda».

A la hora de ficharle, Molo tuvo un papel clave en la negociación. «Molo me dice que quiere contar conmigo. Ya estuve con él en el Lleida y me aportó bastante confianza. Comparto su forma de ver el fútbol», explicaba. «Que haya compartido vestuario con él no me da ventaja. Hay más jugadores que ya han estado con él, creo que partimos todos de la misma base, eso se gana todo en el campo», añadía.

El UCAM Murcia ya está con toda la maquinaria antes del comienzo de la liga, aunque Yasser admite que la UCAM da muchas facilidades para esa puesta a punto. «Las primeras semanas de trabajo son duras, ya conocía al cuerpo técnico. Me ha sorprendido la comodidad y todas las instalaciones que tiene la UCAM para ayudarte a mejorar como futbolista».

El centrocampista almeriense, que ha firmado por una temporada, ya ha tenido sus primeros minutos con la elástica azuldorada. Hoy, el UCAM Murcia disputará el tercer amistoso de la pretemporada contra el Poli Ejido a las 19.30 horas en el Municipal de Santo Domingo. Tendrán doble sesión esta semana, pues el sábado frente a la UD Alzira a las 19.30 en el Luis Suñer Picó.