El Fútbol Club Cartagena presentó ayer al mediodía a uno de los últimos fichajes del verano, el centrocampisa Damián Musto. El argentino, de 35 años, estuvo acompañado en rueda de prensa por el director deportivo albinegro, Manolo Breis, que le dio la bienvenida a su nuevo equipo y explicó su relación con el futbolista. «Lo quisimos firmar cuando estaba en el Huesca y por diferentes motivos no pudo ser. Nos quedamos con las ganas, pero hoy es futbolista del FC Cartagena», afirmó. El directivo añadió además que el club espera que la experiencia del jugador sea clave en la sala de máquinas. «Damián nos va a aportar muchísimas cosas porque es un jugador con experiencia y que desde el primer entrenamiento nos lo ha demostrado. Está implicado con sus compañeros y eso es muy importante para corregir aspectos del equipo desde atrás», explicó.

Musto llega al Cartagena tras su emotiva salida del Peñarol uruguayo, club con el que mantiene una cariñosa relación, pero con el convencimiento de vivir una experiencia que se merecía. «Cuando uno se encariña de un club no es fácil salir, pero tenía claro que me debía esta etapa en España. Se dieron las circunstancias y lo resolvimos rápido porque ambas partes teníamos ganas de estar juntos», manifestó Damián. El futbolista expresó su alegría por formar parte del FC Cartagena y sus ganas de comenzar la competición. «Tengo mucha ilusión. Me he encontrado con un grupo espectacular que tiene hambre y ganas que me representan. Sé que es una categoría complicada, pareja y con un año largo donde todos van a tener posibilidades y yo quiero sumar desde el primer día», aseguró.

Tras su etapa con el Huesca en Primera hace cuatro temporadas, Damián se reúne en Cartagena con su antiguo compañero David Ferreiro y con conocidos como Mikel Rico o Datkovic, sobre los que ha manifestado que «son excelentes personas y grandes profesionales». Sobre Datkovic, en concreto, añadió que «es uno de los que siempre quieres tener en el equipo, un soldado que no te va a fallar nunca y que va para adelante en los momentos difíciles» a la vez que ha asegurado a su compañero y amigo que «aquí tiene otro soldado para las batallas».

Sobre el estilo de juego del equipo de Luis Carrión, Musto confesó su admiración y explicó cuál cree que será su papel. «El juego del equipo es para valientes y tenemos los argumentos para serlo. Mi función dentro del equipo puede ser el ordenar las transiciones defensivas y retrocesos», aclaró. En el apartado físico, Damián se encuentra perfectamente para cumplir con el equipo, pero admite su necesidad de adaptación a la categoría. «Físicamente estoy bien porque vengo compitiendo desde febrero y solo he parado cuatro días para preparar toda la mudanza. Por otro lado están las diferencias en el juego con respecto a Uruguay, aunque espero adaptarme rápido a este fútbol ayudado por un equipo que tiene las cosas muy claras», apuntó.

Por último, el exjugador de Peñarol ha asegurado que su fichaje por el cuadro cartagenero «es un desafío futbolístico muy grande» si no el más grande de su carrera. «Con 35 años tienes que estar muy preparado para rendir en la Segunda División de España. Conozco la competición y sé que es super competitiva y muy cerrada, mi motivación está en el desafío», finalizó Damián Musto.

Manolo Breis cerró la presentación del futbolista afirmando una vez más que la plantilla está cerrada aunque el club sigue atento al mercado. «Para mí, los deberes están hechos. Si en el mes de agosto nos surge una circunstancia que nos fortalezca, lo intentaremos sabiendo que no va a ser fácil. Si no surge nada, nos quedaremos así porque estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado», concluyó el director deportivo del FC Cartagena.

El segundo equipo anuncia el fichaje del central Javi Fernández

El segundo equipo del FC Cartagena ha hecho oficial la incorporación de un nuevo futbolista de cara a la temporada 2022-23. Se trata del cartagenero Javi Fernández, que se encontraba a prueba con el filial después de superar una grave lesión de rodilla y que ha pasado a formar parte de la plantilla del FC Cartagena B para competir este curso en Segunda RFEF. El defensa central, de 25 años y con experiencia en Segunda, Segunda B, Tercera y Copa del Rey se une a la disciplina albinegra tras pasar por el UCAM B, UCAM Murcia, Real Oviedo, Villarreal B y San Fernando.

Según el club cartagenerista, «su rendimiento y buen estado físico han convencido a la comisión deportiva» tras pasar un tiempo a prueba en la presente pretemporada y han permitido al segundo equipo albinegro firmar a un central de garantías para la defensa que puede ayudar en un momento dado al primer equipo tanto en entrenamientos como partidos. Tras su incorporación, el FC Cartagena B cuenta con Antonio Sánchez, Farru, Fromsa, Uri y el propio Javi en el centro de la defensa.