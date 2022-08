El Hozono Global Jairis, que comenzará los entrenamientos el próximo 23 de agosto para su debut en la Liga Femenina Endesa, ha comunicado a la alero Bea Royo que no entra en los planes para la próxima temporada, según ha podido saber esta Redacción. La aragonesa, que llegó el pasado verano al club de Alcantarilla, tiene una campaña más de contrato, aunque todo apunta a que no lo cumplirá al decidir el cuerpo técnico que encabeza Lucas Fernández que no cuenta para jugar en la máxima categoría.

La entidad, que aún no da por cerrada la plantilla, ha planteado a la jugadora de 31 años de edad la rescisión del contrato, aunque aún no ha llegado a un acuerdo para desvincularse. El conjunto de Alcantarilla tiene prácticamente confeccionada su plantilla. El último fichaje fue Lashann Higgs, una escolta especialista en el tiro exterior de Bahamas que coincidió con Lucas Fernández en el Lointek Gernika Bizkaia. El resto del plantel está compuesto por las bases Marina Lizarazu y Claudia Contell; las escoltas María Bettencour y la sanjaviereña Ale Sánchez; la alero Belén Arrojo; las ala pívots Melisa Brcaninovic y Rebeca Cotano; y las pívots Erika de Souza y Tamara Seda. En total, once jugadoras son las que tiene confirmadas a día de hoy Lucas Fernández.