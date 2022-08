El FC Cartagena ha presentado esta mañana a Franchu Feuillassier, última incorporación del equipo de Luis Carrión en el presente mercado veraniego. El argentino, acompañado por Manolo Breis en sala de prensa, ha admitido la buena acogida que ha tenido en el grupo. "Las sensaciones que he encontrado son muy buenas tanto a nivel futbolístico como humano. Es un gran grupo y una gran ciudad, el ambiente perfecto para progresar en mi carrera", ha afirmado.

El extremo argentino llegó al Eibar el pasado curso con la vitola de jugador diferencial, pero la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda cortó su progresión y le apartó del césped durante prácticamente toda la temporada, algo que el futbolista quiere olvidar. "No pienso en lo que pudo haber sido, sino en lo que pasa ahora. Estoy en el Cartagena, mi primera opción. Me puede faltar un poco de ritmo, pero en estas semanas cogeré el tono físico", ha asegurado.

Franchu ha dado las gracias al club por confiar en él "en un momento difícil en el que no todos confiarían" y ha aseverado que su fichaje por el Cartagena "no es un paso atrás para nada", sino todo lo contrario. "Vengo a un club ambicioso que juega muy bien al fútbol y sus características me vienen muy bien. El Eibar es un gran club, pero estamos en la misma categoría y tenemos que demostrar que también somos grandes", ha reiterado.

El jugador de banda ha tenido un momento para valorar el estilo de juego del equipo y arrojar luz sobre lo que puede aportar al grupo. "El estilo alegre y protagonista con balón del equipo me gusta. Se generan muchas ocasiones y se juega bien y para mis características es lo mejor", manifiesta. "Luis nos pide a los jugadores de banda que seamos atrevidos y que encaremos, eso lo puedo aportar", ha añadido.

Feuillassier, que quiere "dar un paso adelante en números" ha afirmado tener "más ganas de participar" que nunca tras su lesión y ha finalizado su presentación asegurando que encontrará su mejor nivel en lo que queda de pretemporada y que tiene "la sensación de ir mejor cada día".