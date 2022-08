Jansson cierra la plantilla del Cartagena

El FC Cartagena oficializó en el día de ayer el fichaje de Isak Jansson, el delantero sueco de 20 años con el que ya llegó el club a un principio de acuerdo la pasada semana y que firmó ayer su nuevo contrato con el conjunto albinegro. El futbolista aún tenía contrato con el Kalmarr FF y en el conjunto cartagenero no han querido forzar las cosas. «Tenía que terminar contrato con su club y hasta que no ha sido un jugador libre no lo hemos formalizado todo», confirmó Manolo Breis en la presentación del futbolista.

Isak Jansson se decantó por el FC Cartagena tras descartar otras ofertas de su país -entre ellas una del Malmö- y del Real Zaragoza y comentó, en inglés y con cierta timidez propia de sus 20 años, los principales motivos de su elección. «Sabía del interés desde hace tiempo y me gusta mucho cómo juega el entrenador y la liga. Creo que mis cualidades encajan muy bien en esta categoría», afirmó. Las dudas se centran ahora en su posición en el campo, pero el futbolista reiteró en varias ocasiones su polivalencia en toda la zona ofensiva y su disposición a las órdenes de Luis Carrión. «Juego donde el entrenador me ponga, pero puedo jugar en muchas posiciones como delantero, segundo delantero o extremo izquierdo. Creo que la polivalencia es una de mis fortalezas», explicó Isak. El internacional sub-21 con Suecia comentó que comenzó a ver partidos del FC Cartagena cuando supo del interés del equipo y también tuvo tiempo para mostrar su admiración por el entorno del club. «La ciudad está muy bien y, aunque hace mucho calor, estoy acostumbrado. Al equipo lo he visto realmente bien en los partidos que ha jugado. Espero que podamos conseguir el ascenso a Primera División», concluyó el nuevo futbolista albinegro. El director deportivo albinegro, de nuevo con la palabra, manifestó su alegría por contar con el joven jugador y aclaró que llega para actuar con la primera plantilla. «Jansson tiene cualidades para ayudarnos muchísimo en el primer equipo y ya veremos lo que sucede. Tiene que demostrar en los entrenamientos y partidos que merece la confianza del entrenador, pero en principio es jugador del primer equipo a todos los efectos», aseguró. No obstante, el propio Breis confirmó que «lo normal es que no luzca dorsal del primer equipo», de lo que se intuye que el sueco tendrá ficha del filial, pero jugará en Segunda División. Con respecto al resto de incorporaciones y el mercado, Breis afirmó que en el club pueden considerarse «privilegiados por tener a los jugadores que tenemos en las fechas que estamos». Además, el directivo confirmó que la plantilla está prácticamente cerrada. «Sabemos que el mercado no se cierra hasta finales de agosto y que nos quedan fichas libres, por eso no cerramos ninguna puerta, pero la plantilla está completa en un 99,8 por ciento», aclaró. Por último y en la misma línea, Sánchez Breis aseveró que el club quiere una plantilla corta y no utilizará todas las fichas libres que le quedan para «dar protagonismo al filial» y premiar a los futbolistas que lo hagan bien con oportunidades. «Conforme se trabaja vamos conociendo un poco más al equipo y podemos ver si hay alguna carencia que cubrir. En el lateral izquierdo solo tenemos un futbolista del primer equipo, pero tenemos jugadores como Datkovic o Calero que pueden actuar ahí», finalizó Manolo Sánchez Breis. Hasta diez operadores ofrecerán la Segunda División esta temporada Según ha confirmado LaLiga a través de un comunicado oficial, la oferta televisiva para la próxima temporada ha ascendido hasta los diez operadores cumpliendo así con «la mayor oferta de operadores propuesta hasta la fecha» en la categoría según el propio comunicado. A Movistar y Orange, que ya retransmitían los partidos de LaLiga Smartbank, se suman ocho nuevas compañías: Telecable, Amazon Prime Video, Euskatel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk, algo que, según la entidad presidida por Javier Tebas, «multiplica exponencialmente el acceso de los aficionados a la competición». Mientras que Movistar, Orange y Telecable tendrán disponibles los derechos de Segunda División desde el inicio de la competición, todos los demás irán uniéndose paulatinamente a las retransmisiones a partir de septiembre. Se trata, por tanto, de la creación de un nuevo canal llamado LaLiga Smartbank TV que ofrecerá los once partidos de cada jornada, los seis partidos de la fase de ascenso, los resúmenes y un programa de ‘highlights’ semanal.