El FC Cartagena ha presentado ante los medios a uno de los últimos fichajes del presente mercado, Damián Musto. El centrocampista argentino, procedente del Peñarol uruguayo, ha mostrado su alegría e ilusión por formar parte del conjunto albinegro. "Tengo mucha ilusión. Me he encontrado con un grupo espectacular que tiene hambre y ganas que me representan. Sé que es una categoría complicada, pareja y con un año largo donde todos van a tener posibilidades y yo quiero sumar desde el primer día", ha afirmado.

Musto protagonizó una emotiva salida de Peñarol para llegar a Cartagena y el conjunto uruguayo le mostró su cariño antes de partir, algo recíproco por parte del jugador, pero que no le detuvo en su idea de aterrizar en Cartagena. "Cuando uno se encariña de un club no es fácil salir, pero tenía claro que me debía esta etapa en España. Se dieron las circunstancias y lo resolvimos rápido porque ambas partes teníamos ganas de estar juntos", ha asegurado. Tras su etapa con el Huesca en Primera hace cuatro temporadas, Damián se reúne en Cartagena con su antiguo compañero David Ferreiro y con conocidos como Mikel Rico o Datkovic, sobre los que ha manifestado que "son excelentes personas y grandes profesionales" y añade conocer también a Pablo De Blasis, que ha actuado nuevamente como embajador albinegro para la llegada del mediocentro. En cuanto a su tono físico, el futbolista afirma encontrarse perfectamente dado que se encontraba en plena competición antes de su fichaje. "Físicamente estoy bien porque vengo compitiendo desde febrero y solo he parado cuatro días para preparar toda la mudanza. Por otro lado están las diferencias en el juego con respecto a Uruguay, aunque espero adaptarme rápido a este fútbol ayudado por un equipo que tiene las cosas muy claras", ha apuntado. Por último, el exjugador de Peñarol ha asegurado que su fichaje por el cuadro cartagenero "es un desafío futbolístico muy grande" si no el más grande de su carrera. "Con 35 años tienes que estar muy preparado para rendir en la Segunda División de España. Conozco la competición y sé que es super competitiva y muy cerrada, mi motivación está en el desafío", ha concluido Damián Musto.