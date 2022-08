Jairo, bendito problema

A falta de alguna última incorporación que cierre la plantilla, el FC Cartagena ha firmando un mercado de fichajes redondo con refuerzos en todas las zonas del campo después de sufrir importantes bajas y después de aprender de los errores de la pasada campaña. Una posición que trajo de cabeza durante todo el curso anterior al cuadro cartagenero es la del lateral izquierdo, pero la llegada de Jairo se ha encargado de poner fin al dilema con un rendimiento sorprendente en pretemporada. No obstante, sin recambio en el carril zurdo, las exigencias al futbolista se multiplican a la vez que el juego del equipo se ve condicionado a sus cualidades predominantemente ofensivas, lo que puede suponer un problema a la larga.

Con Jairo Izquierdo, los albinegros se aseguraron una potente incorporación en la banda izquierda, no obstante, las características del futbolista pueden no ser las más adecuadas para ocupar el lateral izquierdo en una defensa de cuatro hombres durante toda una temporada. Por ahora, y a pesar de la polivalencia de Iván Calero para jugar por ambos costados, Jairo es el único futbolista que Luis Carrión puede utilizar como lateral izquierdo en su 4-2-3-1 preferido, lo que implica cierta adaptación del jugador a una posición más atrasada de lo habitual para él.

De naturaleza ofensiva, Jairo comenzó su carrera como extremo izquierdo y se mantuvo en posiciones de ataque a su paso por el Real Murcia, Tenerife, Melilla y Extremadura hasta su llegada al Cádiz, en Primera División. Fue Álvaro Cervera el que lo probó en el lateral en tres partidos de la campaña 2020-21, un sitio que continuó ocupando a su regreso al Girona el pasado año. Míchel lo colocó por la izquierda en línea de cuatro durante las primeras nueve jornadas, pero cambió su sistema a 3-4-1-2 y el de Tenerife no volvió a la línea defensiva, adelantando su lugar para aprovechar al máximo su llegada.

Con un mejor desempeño como carrilero, Jairo sirvió cuatro asistencias a sus compañeros y ayudó a su equipo a alcanzar la final del play off de ascenso demostrando su enorme capacidad ofensiva en cada partido. Ahora, como albinegro, seis partidos le han bastado para mostrarle a Carrión sus capacidades en ataque con varias asistencias y multitud de ocasiones generadas, pero también han sacado a la luz ciertas carencias en defensa que el equipo necesita solventar. Su predisposición a sumarse al ataque genera espacios detrás que la defensa debe corregir a menudo aunque, en su última actuación en el Trofeo Carabela de Plata, Jairo demostró mejor coordinación con el equipo.

Ya en su presentación, el canario reconoció su necesidad de adaptarse a la defensa de cuatro hombres tras haber jugado solamente nueve partidos en esa posición el año pasado. «A la hora de incorporarte al ataque o bascular cambia un poco jugar en defensa de cuatro o de cinco, pero no veo difícil mi adaptación», aseguró. Jairo promete aportar un rendimiento importante desde la banda izquierda que no tuvo el cuadro albinegro la pasada temporada, no obstante, aún quedan conceptos que ajustar tanto para el jugador como para sus compañeros con el objetivo de aprovechar al máximo su calidad sin fomentar un potencial problema defensivo.