Después de dos años de ausencia, la gran fiesta deportiva del mes de julio volvió a llenar las calles de Cabo de Palos, con paso por el faro incluido, en una tarde de reencuentros y emociones, con una perfecta organización por parte del C.A. La Manga que mostró su solidaridad con, entre otros, Asido, AECC, Hermanitas de los pobres y la recién creada Fundación Never Surrender, de ayuda a pacientes oncológicos a través del deporte. Desde Benjamines a Alevines, con Daniel Ruiz y Noelia Sánchez, Infantiles, Aarón García, María García Soto, en las primeras posiciones, hasta los súper veteranos Gonzalo Camacho, del C.A. Madarache, y Antonio Montesinos, que con 85 años consiguió estar entre los 1.113 finishers que completaron el recorrido en menos de una hora, todos disfrutaron de un evento que como colofón tuvo el concierto de The Cause y Alta Tensión, después de que fueran entregados los trofeos y regalos a los mejores de las distintas categorías, de lo que se encargaron las concejales del Ayuntamiento de Cartagena Mercedes García y Cristina Pérez, Sergio Martínez, concejal de deportes de San Javier, el Presidente del C.A. La Manga, Norberto Martín, con los directivos Santiago López y Raquel Villoria, Carlos Díaz, en representación del Asiático by José Díaz, José Atanasio Segado, Gerente de Melones El Monarca, Isa Belmonte, Presidenta de la Asociación de mujeres Virgen del Mar y el Dr. González Costea, Fundación Never Surrender.

Omane Rauge, UCAM Cartagena, 20:36 y Mercedes Velasco, C.D. Runtritón UNED E.S. Cabezo Ventura, 24:38 los vencedores absolutos. Entrando a continuación, en la general, Víctor Requena, UCAM Cartagena, 21:10, José Domingo Ruiz, 21:19, Antonio Martínez, C.A. Puerto Torrevieja, 21:24, Alberto González, UPCT Puerto de Cartagena, 21:31, y en damas, Eguzkine Aspiazu, 25:26 Bilbao Santutxu, Marta Meroño, UCAM Cartagena, 26:21, Sandra Garcia-Pagán, Runtritón, 26:25 y María Martínez, Atletismo Abarán Ulevel, 26:28.