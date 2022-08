De 2ª B a jugador revelación de 1ª

El joven portero mazarronero Antonio Navarro recibió el premio a jugador revelación de la Primera División de fútbol sala tras su buena temporada con el Manzanares FS Quesos El Hidalgo. El guardameta murciano se marchó al conjunto manchego a mitad de temporada tras estar en las categorías inferiores de ElPozo y ha sido una pieza fundamental en la salvación del Manzanares.

El mazarronero comenzó a muy temprana edad sus andaduras por las canchas. Con tan solo cuatro años de edad, Antonio ingresó en el equipo de su pueblo, en el que permaneció hasta alevín de segundo año. Pasó por el fútbol en la categoría infantil, pero vio que eso no era lo suyo y decidió volver al parqué, y fue ahí cuando ElPozo le llamó. «Me marché a ElPozo siendo infantil de segundo año, y tras ocho años allí decidí que era hora de cambiar de aires», comentó el arquero de Mazarrón.

Antonio Navarro cayó de casualidad en la portería. Él no empezó siendo guardameta, de hecho en el Mazarrón entró siendo jugador, pero en un entrenamiento cambió todo. «En un entrenamiento con el equipo de mi pueblo, faltaba un portero, me metí yo y me gustó y desde ahí no he salido de la portería», dice el guardameta.

«ElPozo es uno de los mejores equipos del mundo y aprendí mucho durante los ocho años que estuve», afirma Antonio Navarro. El originario de Mazarrón se nutrió mucho de todos los entrenadores y compañeros con los que compartió vestuario durante su estancia en el conjunto murciano, además de sumar títulos a su palmarés, ganando tres Campeonatos de España, lo que le abrió la puerta de la selección española.

La salida a mitad de año de Antonio Navarro no fue decisión fácil. No fue solo cambiar de equipo y dejar atrás el conjunto que fue su casa durante tantos años, lo complicado era el salto de división, pasar de jugar en 2ª B a competir en la Liga Nacional de Fútbol Sala. «Fue una decisión difícil, dejar mi ciudad no fue fácil, pero sentí que era hora de dar el paso», comentó el guardameta murciano.

La llegada a Manzanares por parte de Antonio Navarro fue buena, sus compañeros lo acogieron desde el minuto uno y no tuvo problema para adaptarse y empezar a pelear el puesto titular en la portería. «Al principio llegué con miedo porque yo venía de dos categorías por debajo de la que jugaba en Manzanares y además se suma lo que nos estábamos jugando, que era la permanencia, pero lo afronté como un reto para aprender y dar un paso al frente», explica el mazarronero.

Sin duda alguna el mejor momento para el murciano fue cuando se enteró de que estaba nominado al premio de jugador revelación, debido al poco tiempo que llevaba en el conjunto manchego. «La sensación que tuve al ganar cuando me dieron el premio no sabría como explicarla. El club va por encima de todo, pero cuando te compensan por tu trabajo dentro del equipo es algo muy bueno», comenta Antonio Navarro.

El arquero murciano lleva entrando en la convocatoria de la selección española desde hace cuatro años, cuando debutó con la sub-16, después pasó a la sub-19, con la que ganó el Campeonato de Europa hasta acabar en la sub-21, que es en la que se encuentra a día de hoy: «La selección absoluta de momento no está en mi cabeza como algo a corto plazo, prefiero ir poco a poco disfrutando el camino y las cosas llegarán solas», añade el de Mazarrón.

«Mi objetivo ahora mismo es el Manzanares y poder ayudarlo en todo y permanecer otro año más en Primera», cuenta Antonio Navarro , que está centrado en la próxima temporada con el conjunto manchego y hacerlo lo mejor posible en estos tres años que va a estar tras haber firmado la renovación.