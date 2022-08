Exhibición del FC Cartagena

Ambiente festivo en el estadio Municipal Cartagonova para recibir, por primera vez esta temporada, al FC Cartagena en el Trofeo Carabela de Plata. La afición albinegra tenía ganas de ver a su equipo en acción en una de las pruebas más exigentes de la pretemporada y el cuadro de Luis Carrión no defraudo e incluso sorprendió. Todo salió a pedir de boca para los albinegros en un partido que dominaron de cabo a rabo y en el que mostraron una soltura impropia de estas alturas de pretemporada sometiendo al Elche y superándolo en todo momento. Pablo Vázquez hizo el primero en un córner botado por De Blasis y Ortuño remató a la red un pase de Arribas tras un jugadón que dejó solo al delantero. Empieza a funcionar el equipo del Cartagonova y deja muy contenta a su afición en la exhibición a dos semanas para el inicio de la liga.

El encuentro comenzó con un FC Cartagena más metido en el partido, más serio y dominador en todos los aspectos ante un Elche que se confió en exceso en el primer tiempo. Ya en el primer minuto tuvo la primera ocasión el cuadro de Luis Carrión en una larga posesión que comenzó con Escandell en la portería y terminó con un remate raso de Ferreiro dentro del área tras mover muy bien la pelota el equipo. En los siguientes minutos sorprendió el Cartagena con una presión alta y efectiva en la que la altura de los laterales ahogó la salida de balón del Elche. Tras robo, la posesión albiengra siempre fue mejor.

El cuadro ilicitano lo intentó por la derecha al inicio, pero una sobria defensa controló sin problemas la poca mordiente franjiverde, que no produjo su primer tiro a puerta hasta pasados los primeros veinte minutos. En ese contexto de superioridad encontró el Cartagena su primer gol, no obstante, no fue mediante las armas que mejor le estaban funcionando, sino a través del balón parado. Un córner servido a la perfección por el capitán Pablo De Blasis lo aprovechó Pablo Vázquez para enviarlo al fondo de la red con la cabeza marcando los tiempos en una acción de manual.

Tras el gol, el cuadro albinegro se impuso totalmente sobre el campo y no dejó crear a su rival. Tejera, que no entró demasiado en juego en la primera parte, se sumó al ataque y envió un remate de espuela al lateral de la red en otra gran jugada colectiva. Dos tímidas llegadas del Elche precedieron el segundo tanto cartagenero, que esta vez sí materializó su superioridad en el juego. Calero robó en la derecha y cedió para Arribas, que condujo con peligro en dirección a portería, entró en el área y dejó a Bigas en el camino para plantarse solo ante Werner. En lugar de finalizar, el extremo tuvo sangre fría y la puso atrás a un Ortuño que se relamía en el punto de penalti y que anotó sin portero el 2-0.

En el tramo final de la primera parte quiso el Elche adelantar líneas y terminó atacando, pero sin conseguir inquietar a la defensa excepto en una acción que salvó Escandell con una gran parada en el mano a mano frente a Mourad. El final de los primeros cuarenta y cinco minutos llegó tras varios centros del Elche sin remate y con un Cartagena que se reafirmó en el dominio del balón, demostrando mucha calidad a través de las botas de Pablo De Blasis.

Estreno de Franchu

En la segunda mitad entraron Marc Martínez y Franchu Feuillassier, que debutó con el equipo, y el dominio albinegro continuó, aunque no tan evidente ni peligroso en ataque como en la primera parte. Tras instantes de buenas posesiones cartageneras en los que solo Ortuño se acercó a porteria con un remate de cabeza desviado, Carrión realizó cambios en el equipo y dio entrada a Alcalá, Teddy, Sangalli y Sadiku a la hora de juego para, más tarde, introducir a los canteranos Carlos Sanchez, Farru, Neskes, Adrián Sanmartín y Pedro García. Bajó mucho en intensidad el encuentro a falta de veinte minutos para el final y las continuas interrupciones no ayudaron a la fluidez del juego de ninguno de los dos equipos.

Lo intentó hasta el final del encuentro el cuadro de la ciudad trimilenaria, pero no tuvo la capacidad ofensiva suficiente como para generar ocasiones claras de gol. Teddy y Adrián Sanmartín fueron de lo más destacado en un final de partido flojo en el que los equipos bajaron la intensidad. Terminó el partido el FC Cartagena con un equipo muy joven, pero aún así no sufrió en ningún momento y supo mantener la pelota ante un gran equipo como el Elche.

Finalmente el FC Cartagena se lleva la quincuagésima edición del Trofeo Carabela de Plata con un muy buen partido ante el Elche del que Luis Carrión puede sacar buenas conclusiones de cara al inicio de liga. Marc Martínez recibió de manos de Noelia Arroyo la copa en una gran exhibición del FC Cartagena ante su afición.