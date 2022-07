El Real Murcia será inscrito en Primera Federación en la prórroga

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió ayer un comunicado en el que decía que el Real Murcia aún no estaba correctamente inscrito en Primera RFEF una vez finalizado el plazo oficial de inscripción de los equipos en las competiciones oficiales de ámbito estatal.

En ese comunicado, también se notificaba que el equipo grana dispondría de «cinco días hábiles desde la notificación de la presente resolución para subsanar las deficiencias para la correcta inscripción» en la categoría.

Sin embargo, la inscripción del Real Murcia está garantizada, según aseguraron fuentes de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) a esta redacción. El club grana, para terminar de formalizar dicha inscripción necesitaría realizar un depósito de 100.000 euros. Este montante económico es una novedad para formalizar la inscripción en Primera RFEF con el que no contaban en la directiva murcianista.

El gran problema era que el Real Murcia necesitaba un crédito de garantía y caución, que es «un seguro que nace de la obligación de ofrecer una garantía de cumplimiento de determinadas obligaciones y de protegerse frente al impago de sus deudores». El Real Murcia ya habría conseguido esa garantía de crédito y caución a través de un tercero y se habría certificado ya por la FFRM. Por normativa de la RFEF, la Federación Murciana no podía avalar el importe por su cuenta, por lo que el Real Murcia ha necesitado un crédito exterior para poder formalizar la inscripción, que se hará oficial hoy si no hay ningún problema. Será cuando la RFEF reciba el certificado de la FFRM.

Iván Casado: "No sentir molestias me hace muy feliz" Iván Casado está viviendo una pretemporada especial debido a la grave lesión que sufrió en el peroné. Una situación que ya tiene olvidada. «Antes del partido lo piensas. Sabes que llevas seis meses sin jugar, que tienes muchas ganas de volver y que la vuelta está siendo buena. No siento molestias», explicaba. Sobre sus nuevos compañeros, cree que están haciéndolo muy bien. «Se quieren meter muy rápido en la dinámica de grupo que teníamos la temporada pasada y eso creo que va a repercutir bien para el equipo», finalizaba.

¿Qué pasa si falla la garantía de crédito y caución?

No debe haber ningún problema, pues la FFRM ya tiene el dinero en sus dominios y se lo ha hecho saber a la RFEF. En el caso de que se denegara esa forma de pago, el Real Murcia tendría que formalizar la inscripción en Primera Federación por su propia cuenta. Es decir, depositando los 100.000 euros desde sus propias arcas.

Esto es una fórmula que se está intentando evitar, ya que si eso ocurriera, el equipo grana tendría ese dinero inmóvil durante toda la temporada.

La inscripción del Real Murcia ha tardado más de lo esperado. De hecho, es el único club de los 40 que aún no está correctamente inscrito en Primera RFEF. No debe haber mayor preocupación, pues el Real Murcia tiene liquidez de sobra para afrontar el pago por cuenta propia de los 100.000 euros, aunque es una fórmula que se ha tratado de evitar para no perjudicar las cuentas de la temporada.