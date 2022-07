Después de haberse frustrado la vuelta de Pablo De Blasis a Gimnasia y Esgrima La Plata cuando el club y el jugador lo tenían todo acordado, el argentino está de vuelta en el FC Cartagena y esta mañana ha sido presentado nuevamente ante los medios y la afición cartagenerista tras la firma de su nuevo contrato con el equipo albinegro por una temporada. Multitud de periodistas y de aficionados se acercaron hasta el Cartagonova para ver de nuevo al 'Chiquito' con la elástica albinegra y conocer los detalles del culebrón del verano que ha terminado con final feliz para el Cartagena.

El futbolista ha comenzado la rueda de prensa agradeciendo al club por abrirle las puertas y respetar su decisión de intentar volver a su país. "El Cartagena ha estado primero para apoyarme y segundo para volver a confiar en mí con el objetivo de seguir creciendo juntos en un club que da pasos de gigante", ha manifestado. En cuanto a su fichaje frustrado por Gimnasia, Pablo ha reiterado que "las cosas malas hay que dejarlas pasar y mirar hacia adelante" asegurando que ya está "pensando en los objetivos del equipo que son ambiciosos y para los que debemos ser exigentes".

A pesar de que su decisión de volver al Cartagena no fue inmediata una vez que se cayó su incorporación al club platense, el centrocampista afirma que fue fácil. "Puedes valorar otras opciones con más dinero al sentir que te queda poco tiempo, pero en la balanza no pesa tanto eso como el trato de los dirigentes, los compañeros, la afición y la comodidad de la familia. ¿Qué más quieres? Sentía que lo tenía todo aquí y los recibimientos me lo demuestran", ha explicado el de La Plata.

También ha tenido un momento Pablo para apoyar a su amigo y excompañero Rubén Castro tras su marcha del equipo. "Siempre voy a estar del lado de mis compañeros porque hay cosas que no se ven. Las decisiones hay que respetarlas y lo único que pido es que cuando venga lo recibamos de la mejor manera", ha aclarado.

Por último, el 'chiquito' ha hablado sobre los objetivos personales y colectivos en esta temporada, aunque no se centra en las cifras. "No me pongo números, pero sí trato de rendir un poco más. Sé que puedo ir perdiendo cosas con la edad y ganando otras. Hay buena mentalidad y tenemos que ser más fuertes fuera de casa sin esperar a la fecha diez, sino plantarnos en la liga de la mejor manera desde el inicio", ha concluido el nuevo jugador albinegro.