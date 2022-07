Cordero desvela contactos con Dauda desde hace cinco meses

Mohammed Dauda fue presentado ayer con el Tenerife después del acuerdo alcanzado entre jugador y club la pasada semana en un ambiente caldeado por el supuesto plantón al FC Cartagena confirmado por Manuel Sánchez Breis. Según el directivo albinegro, el jugador dio su palabra al Cartagena para firmar nuevamente en el Cartagonova, pero horas después cambió de idea.

En ese contexto, el cartagenero Juan Carlos Cordero, director deportivo del conjunto chicharrero, ha desvelado cómo se fraguó la llegada del ghanés al Tenerife. «Ha sido una negociación complicada por el tiempo y la barrera del idioma, pero su entorno ha puesto mucho de su parte y sus agentes también. El jugador siempre me dio mucha confianza de querer venir con nosotros, por eso no vi peligrar la operación en ningún momento», afirmó Juan Carlos.

Por su parte, Mohammed Dauda aclaró los motivos que le llevaron a fichar por el cuadro canario. «Todo fue a través de una llamada de Cordero, me comentó el proyecto deportivo y me convenció la opción. El proyecto deportivod el Tenerife me ha ilusionado mucho y estoy aquí para dar lo mejor de mí», manifestó el extremo ghanés, que esta temporada se enfrentará al FC Cartagena.