Ayer se disputó la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León. En un principio esta primera parte de la competición no se iba a disputar por los incendios de la zona, solo se iba a llevar a cabo la segunda etapa, pero al final la cosa a cambiado y se va a realizar la prueba al completo. Alejandro Valverde al final no estuvo presente en la fase de ayer y no se le espera para la etapa de hoy, aunque en un principio el ciclista murciano dijo que si la iba a correr.

El italiano Giacommo Nizzolo se llevó la primera plaza en la primera etapa, llegando a la línea de meta en la localidad zamorana de Morales del Vino. Hoy le tocará defender su liderato si quiere llevarse esta 36ª edición de la Vuelta a Castilla y León. Hoy se celebra la segunda y última etapa de esta Vuelta ciclista a Castilla y León, que tendrá principio y final en Guijuelo. El ciclista murciano Alejandro Valverde tampoco estará presente en la etapa final de la Vuelta a Castilla y León.