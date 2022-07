El FC Cartagena mejora su imagen aunque todavía tiene deberes por hacer

El Cartagena disputó el pasadomartes su quinto partido de pretemporada ante el Ibiza donde los albinegros no lograron pasar del empate. El equipo dirigido por Luis Carrión no llegaba al partido con las mejores sensaciones tras la dura derrota ante el Sporting de Gijón por 3-0, pero lo visto en el terreno de juego no se corresponde con esas sensaciones previas. Los cartageneros salieron con una intensidad más alta de lo que se había visto en partidos anteriores, pero debido a algunas jugadas donde los futbolistas estuvieron imprecisos, provocaron pérdidas que generaron llegadas de gol para el rival, y tampoco estuvieron finos de cara a portería pese a conectar jugadas por banda.

El conjunto albinegro aún tiene que pulir algunos aspectos para empezar bien la temporada 2022-2023. Pese a su buen ritmo de juego y el control del balón que tienen los de Cartagena, siguen cometiendo pérdias en zonas del campo que les pueden generar daño si el rival las aprovecha bien. Ante el Ibiza se vio como el conjunto e Luis Carrión realizó un buen partido, pero cometió errores en la medular del campo que provocó el robo del rival y una nueva llegada a la portería de Marc. Luis Carrión, satisfecho con el ritmo mostrado en el empate a uno ante la UD Ibiza Luis Carrión dejó claro el buen juego realizado por su equipo, pero también recordó esos aspectos del juego que se tienen que terminar de solucionar de cara al primer partido de la temporada contra la Ponferradina. «Estamos un poco imprecisos a la hora de sacar el balón, que nos provocan pérdidas y nos generar ocasiones de gol», comentó el técnico catalán. En el partido del martes el Cartagena generó muchas ocasiones de peligro, pero no estuvieron acertados de cara al gol. Los albinegros se encontraron muy cómodos jugando por dentro y luego abriéndose a las bandas. Pablo De blasis fue de los más destacados moviendo el balón por el centro del campo. Por la banda izquierda, Jairo encontró huecos para irse en carrera y poner centros hacia la cabeza de Sadiku u Ortuño. El gran control del juego aéreo del conjunto cartagenero fue su punto fuerte, el único gol de ellos llegó gracias a un balón colgado por Jairo y que Arribas remató. La mayoría de las jugadas peligrosas de los albinegros llegaron por balones altos, pero a la hora de rematar no estuvieron acertados para sumar en el marcador. Al Cartagena aún le quedan tres encuentros más por jugar en esta pretemporada. Elche, Almería y Tenerife serán los tres últimos objetivos de los cartageneros. Recordemos que los albinegros llevan dos victorias ante el Southampton sub23 y el Yeclano deportivo y otros dos contra Getafe e Ibiza. Los cartageneros solo han conocido la derrota ante el Sporting de Gijón por 0-3. De Blasis será presentado ante los medios y la afición mañana en el Cartagonova El jugador argentino regresa al Cartagena después de que a finales de la temporada pasada su continuidad con el conjunto albinegro estuviese en el aire por un posible regreso a Gimnasia de Plata, el equipo donde debutó De Blasis, pero al final ese traspaso no se llegó a realizar y el mediocentro argentino ha vuelto al Cartagena para ponerse de nuevo a las órdenes de Luis Carrió. El jugador albinegro será presentado y tendrá el reencuentro con la afición el próximo viernes en el Cartagonova. De Blasis, primero concederá una rueda de prensa dentro del estadio solo para los medios de comunicación a las 11.00 horas. Quince minutos después de dar sus primeras declaraciones como nuevo jugador cartagenero, saltará al terreno de juego para verse con todos los seguidores albinegros que acudan esa mañana a las gradas del Cartagonova, estadio que será la casa del jugador argentino esta temporada.