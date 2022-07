Cortés: "Todos los que venimos tenemos claro el objetivo"

El UCAM Murcia sigue con su carrusel de presentaciones de nuevos futbolistas. Y aún le quedan al conjunto universitario, pues de momento ha acometido quince fichajes y aún le resta alguno más para terminar de confeccionar la plantilla.

Ayer fue presentado de manera oficial Sergio Cortés, exfutbolista del San Fernando que militó el curso pasado en Primera RFEF. Miguel Linares, director deportivo del club, afirmó que «es un jugador que ha variado sus posiciones con el paso de las temporadas, aunque nosotros tenemos claro que su rol será el de un ‘8’», explicaba sobre lo que querían del catalán.

No fue una temporada sencilla para Sergio Cortés, a pesar de disfrutar de la Primera RFEF, por no jugar en su posición. «Vengo de Primera RFEF, del San Fernando. Fue un año complicado para mí porque jugué en varias posiciones. No jugué en el centro del campo, que es mi puesto», admitía. «La idea del míster es que juegue de ‘8’, aunque si tuviera que jugar en otra posición no tendría ningún problema», añadía.

El centrocampista catalán habló de lo «fácil que fue venir al UCAM» a pesar de haber bajado de categoría, ya que cree que «no hay muchos proyectos como éste en Segunda RFEF». También habló sobre lo bien que está haciendo las cosas el UCAM Murcia a pesar del inesperado descenso. «Este club lleva muchos años haciendo las cosas bien. Se encontró con un descenso inesperado, se ha hecho una limpieza de todo y es un proyecto muy ambicioso», explicaba.

Sobre la exigencia que tendrá el equipo con el claro objetivo de regresar a Primera RFEF el curso que viene, Sergio Cortés se mostró seguro. «Todos sabemos a qué hemos venido aquí, sabiendo que es una competición muy exigente».

Ya lleva el UCAM Murcia varias semanas de trabajo, por lo que los nuevos jugadores ya han ido acoplándose y conociendo a sus nuevos compañeros. «El grupo es muy sano, con muchas ganas de aprender y creo que eso será clave para conseguir el objetivo de la temporada», dijo. También se están adaptando a las ideas que transmite Molo, al que se refiere como un entrenador muy exigente. «Le gusta mucho trabajar y que seamos competitivos en el día a día», explicaba.

Todos los integrantes del UCAM parten de cero para Molo, por lo que nadie tendrá minutos asegurado, una situación que tiene muy clara el centrocampista catalán. «Venimos todos a sumar, cada uno en su rol. Se ha hecho una plantilla muy competitiva. Nadie es imprescindible y jugará el que más se lo gane, la palabra final la tendrá el míster», finalizaba.