El Real Murcia vuelve a tener oro en las bandas

Para saber si un jugador está hecho de otra pasta o no, a veces, sobra con verlo unos minutos. Fue el caso de Zeidane la temporada pasada, que en sus primeros toques con el esférico ya dejó pistas de que se trataba de un jugador diferente, especial para la categoría a la que había venido.

El pasado viernes, el Real Murcia disputó su primer amistoso de pretemporada ante el Andorra de Segunda División en un encuentro en el que se empató a cero, pero en el que las sensaciones fueron muy positivas. Algunos jugadores dejaron claro que siguen estando al nivel habitual, como Pablo Ganet, que hizo un gran partido, o toda la defensa, muy sólida y sin apenas sufrir ante un conjunto de superior categoría.

Arnau Ortiz, en la primera mitad, y Loren Burón en la segunda, muestran destellos de su calidad individual con desparpajo y desborde

También aprovecharon su oportunidad algunos de los nuevos fichajes para presentarse delante de los cientos de aficionados que poblaron las gradas del Pinatar Arena. De los encuentros veraniegos es mejor no sacar conclusiones, porque la experiencia dice que pueden ser muy traicioneras y que en ocasiones no se ajustan después al transcurso del campeonato liguero. No es la primera vez que el Murcia hace una gran pretemporada y luego no funciona nada. Y viceversa. Pero, si algo quedó claro en el primer encuentro, es que el Real Murcia tiene mucha pólvora en los extremos y en la mediapunta. Este año sí. Y es que, a pesar de la gestión de Mario Simón con las cargas físicas, bastó media hora para ver que jugadores como Arnau Ortiz, Loren o Pedro León -este caso ya se veía venir-, pueden dar muchas alegrías al murcianismo en una temporada en la que la expectación está por todo lo alto tras el ascenso.

Arnau Ortiz, el catalán cedido por el Girona, estuvo poco más de media hora sobre el césped. Pero en ese tiempo, ya dio la impresión de ser un futbolista con rasgos especiales. Jugó por la banda izquierda y, aunque no participó mucho, siempre que apareció hizo mejor la jugada. Este jugador ya se presentó ante más de 10.000 murcianistas en la final del ascenso. Salió en la segunda mitad y revolucionó el partido, tanto que casi le cuesta la eliminatoria al Murcia. Ahora, aunque todavía es muy pronto para hacer análisis en profundidad, se nota que es un jugador diferente y que si encaja bien podría ser diferencial. Y encima, sub-23.

Además del catalán y del cordobés, los granas cuentan para esa posición con León, Borja, Zeidane, Jara, Vega y los García

El otro extremo que dejó gran sabor de boca entre la afición asistente fue Loren Burón. El exfutbolista del Mar Menor demostró que su desparpajo, velocidad y calidad pueden resultarles muy útiles al equipo. Por la banda izquierda, a pierna cambiada, llevó casi todo el peligro ofensivo del Real Murcia en la segunda parte. Abrió el campo, regateó, levantó la cabeza cuando fue necesario y dejó una imagen más que digna para el momento de la pretemporada en el que aún estamos.

Este año sí, parece que Manolo Molina ha acertado con los fichajes por bandas. El curso pasado tuvo que arreglarlo en invierno con la llegada de Santi Jara, que parece tener su continuidad muy complicada en el equipo, y la cesión de Inoussa. Tendrá un problema Mario Simón para decidir entre los dos puestos para ambas bandas. Uno será fijo para Pedro León, por lo que Loren, Inoussa, Vega y Arnau, tendrán que competir por un puesto o amoldarse a otras posiciones del campo.