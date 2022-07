Damián Musto, con la difícil misión de hacer olvidar a Yann Bodiger

Cubrir el vacío dejado por el francés Yann Bodiger, que se marchó al Granada tras no alcanzar un entendimiento con el FC Cartagena, se había convertido en una prioriad para la comisión deportiva del club albinegro. Y el sustituyo es Damián Musto, un argentino de 35 años de edad que ha jugado en su país, Italia, México y ahora estaba en el Peñarol de Uruguay.

«Es un jugador que venimos siguiendo desde la comisión deportiva hace tiempo. En el mercado de invierno de hace dos años, cuando el equipo no iba bien, fue una de las opciones. En aquel momento, por temas económicos, no pudimos llegar a un acuerdo. Es un jugador muy interesante que nos va a equilibrar mucho y que tiene unas características que ahora mismo no tenemos en la plantilla», señaló ayer Manuel Sánchez Breis en la presentación de Kiko Olivas sobre Musto, otro veterano para la plantilla que dirige Luis Carrión.

Damián Marcelo Musto, que mide 1,82 metros y nació el 9 de junio de 1987, es un jugador diestro que ha jugado en el Spezia italiano, Rosario Central y Tijuana mexicano, entre otros muchos clubes. En el Huesca estuvo en la temporada 2018-2019, en Primera División, donde disputó 24 partidos y contabilizó 1.689 minutos. Posteriormente fue cedido al Internacional de Brasil y a su regreso al club español, estuvo unos meses sin ficha al no entrar en los planes del entrenador. Finalmente se marchó en abril de 2021 al Peñarol, con el que solo ha disputado 10 partidos entre liga y Copa Libertadores. El jugador firmará un contrato hasta junio de 2024.

Musto, que pese a su larga trayectoria no ha echado raíces en ninguno de los clubes que ha estado, tendrá la difícil misión de hacer olvidar a un jugador como Bodiger que llegó sin mucho cartel pero que se convirtió en imprescindible con el paso de las jornadas en el centro del campo. Se convirtió en uno de los centrocampistas más distinguidos de Segunda División terminando la temporada con sensaciones inmejorables y unos números que no dejaban lugar a la duda. Sus 40 partidos y 2.964 minutos sobre el césped le convirtieron en el cuarto jugador de campo más utilizado por Carrión y sus cuatro goles y tres asistencias confirmaron su gran nivel en la pasada campaña y le abrieron las puertas de un recién descendido como el Granada que aspirará a regresar esta misma campaña a la máxima categoría.

El décimo refuerzo

De esta forma, Damián Marcelo Musto se convertirá en el décimo refuerzo para la plantilla. Con anterioridad llegaron Aarón Escandel, en la portería; los defensas Kiko Olivas, Jairo Izquierdo e Iván Calero; los centrocampistas Lucas Shangalli y Mikel Rico; y en la parcela ofensiva, Óscar Arribas, Borja Valle, David Ferreiro y Armando Sadiku.