Cuando se abrió el mercado de fichajes, había un puesto a reforzar clave en el Real Murcia. No solo en las oficinas de Nueva Condomina tenían claro que había que elevar el nivel de la delantera, es que el 100% de los aficionados granas consideraba la necesidad de firmar a un ‘9’ de garantías. A 24 de julio, todavía no ha llegado ningún ‘killer’ al Real Murcia, lo que no significa nada teniendo en cuenta que el periodo de fichajes se alargará hasta finales de agosto. Sin embargo, lo que si puede limitar las posibilidades de los murcianistas es la falta de fichas sénior, que un verano más se han convertido en protagonistas.

Ahora mismo el Real Murcia, entre futbolistas que continúan del año pasado y fichajes, cuenta con 19 jugadores sénior y cuatro sub-23. El máximo de licencias para mayores es de 17 en Primera RFEF, por lo que para inscribir solo a los que ahora mismo trabajan con Mario Simón tocará dar dos bajas. Sin embargo, esa cifra de descartes tendrá que elevarse a como mínimo dos más para que puedan llegar un delantero y un pivote con cartel de titulares. Además, se busca un segundo punta, que debería ser sub-23 si no se quiere seguir despidiendo futbolistas del pasado curso. Y es que la gestión realizada hasta el momento en el mercado está limitando y mucho al Real Murcia a la hora de reforzar dos de las posiciones más importantes. Manolo Molina ha realizado ya ocho fichajes. Y de esos ocho refuerzos, cinco ocupan la misma posición. Cuando lo normal es tener a dos jugadores por puesto, Mario Simón contará esta campaña 22-23 con cinco extremos izquierdos, tres sénior y dos sub-23. Esta apuesta queda ahora en entredicho teniendo en cuenta la falta de licencias que sufre un cuadro grana que puede encontrarse con la misma falta de gol del pasado curso. Convencidos de que querían contar con Zeidane, un futbolista sub-23 que a las pocas semanas de aterrizar en Nueva Condomina agarró la titularidad para no soltarla, lo normal hubiera sido apostar por un futbolista sénior , eligiendo entre Borja, Vega y Burón, para competir con el sueco. A esos dos jugadores incluso se podría haber añadido el fichaje de Arnau, otro joven talento menor de 23 años. Con esa decisión, nadie hubiera puesto en dudas la estrategia llevada a cabo en lo que va de mercado, sin embargo, en apenas un suspiro, Manolo Molina prefirió no elegir y firmó a todos los que tenía sobre la mesa. Lo que obliga ahora a gastar tres licencias sénior en Borja, Vega y Burón, cuando lo normal es que solo uno sea titular si es que no acaban siendo superados por Zeidane o Arnau. Esas dos fichas para mayores que se podría haber ahorrado el Real Murcia, abrirían el abanico de posibilidades y mucho. Porque ahora, cuando parece que hay opciones reales de firmar para la delantera a Dani Romera (26 años) y Mourad (24), los granas podrían verse obligados a renunciar a uno de ellos por no poder inscribirles. Y aquí el problema no sería el dinero para firmar, aquí el problema sería la falta de previsión de Manolo Molina. Y si acaso se consigue dar cuatro bajas y se liberan dos plazas para hacer hueco a esos dos delanteros que están sonando, entonces habría que renunciar a un pivote con experiencia, teniendo que llegar un sub-23 que no cumpliría con las expectativas generadas dentro de Nueva Condomina y que dejaría un poco cojo un puesto clave en una categoría donde todos los equipos van a apretar al máximo. Antes de saber los nombres de los fichajes que van a completar la plantilla, habrá que ver si se soluciona el tema de las salidas. Santi Jara, Fran García, Dani García y Boris tienen que salir sí o sí. Y si alguno de ellos no sale al exigir las altas cantidades que tienen en los contratos que fueron renovados automáticamente, las licencias gastadas precipitadamente en el extremo se convertirán en una losa todavía mayor.