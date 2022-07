El FC Cartagena se ha fijado en otro futbolista veterano para reforzar su plantilla. En este caso es para ocupar la posición de mediocentro defensivo y sustituir a Bodiger, que prefirió irse al Granada. Se trata de Damián Musto, un argentino de 35 años de edad que está a punto de firmar su contrato con los cartageneristas, según ha confirma Manuel Sánchez Breis, responsable de la parcela deportiva, durante la presentación del central Kiko Olivas.

“En las próximas horas se va a firmar”, ha puntualizado el murciano, quien ha añadido sobre Musto que “es un jugador que venimos siguiendo desde la comisión deportiva hace tiempo. En el mercado de invierno de hace dos años, cuando el equipo no iba bien, fue una de las opciones. En aquel momento, por temas económicos, no pudimos llegar a un acuerdo. Ahora está bastante cerca y ojalá que se pueda cerrar. A lo largo del día de hoy esperamos cerrar la operación para que llegue cuanto antes. Es un jugador muy interesante que nos va a equilibrar mucho y que tiene unas características que ahora mismo no tenemos en la plantilla”, ha señalado Breis.

Damián Marcelo Musto, que mide 1,82 metros y nació el 9 de junio de 1987, es un jugador diestro que ha jugado en el Spezia italiano, Rosario Central y Tijuana mexicano, entre otros muchos clubes. En el Huesca estuvo en la temporada 2018-2019, en Primera División, donde disputó 24 partidos y contabilizó 1.689 minutos. Posteriormente fue cedido al Internacional de Brasil y a su regreso al club español, estuvo unos meses sin ficha al no entrar en los planes del entrenador. Finalmente se marchó en abril de 2021 al Peñarol, con el que solo ha disputado 10 partidos entre liga y Copa Libertadores.