"Para fichar a un delantero ‘top’ y a un mediocentro defensivo hay el dinero que haga falta"

El murcianismo no solo vive de si viene o no Felipe Moreno, el murcianismo también quiere fichajes. ¿Está contento con los refuerzos que se han realizado hasta el momento?

Estoy contento con la plantilla que se está haciendo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que necesitamos tres o cuatro futbolistas más y que esos jugadores den un valor añadido de clase y de categoría a la plantilla.

Dos delanteros, un pivote... ¿Van por ahí los tiros?

Sí. La llegada de dos delanteros y de un mediocentro defensivo es vital para nosotros. Las demás parcelas se están cubriendo bien. Hemos fichado jugadores muy competitivos y de los mejores de Primera RFEF.

Para que Pedro León vuelva a vestir la elástica grana ha realizado un importante esfuerzo económico, ¿queda dinero para que llegue algún otro jugador ‘top’?

Claro que queda dinero. Ahora mismo tenemos clarísimo que tiene que llegar un delantero ‘top’ y otro sub-23 que dé la talla para que el puesto quede completo con tres delanteros. Y no es que lo diga yo, o que yo lo proponga, es que se está buscando sí o sí. Y para eso hay presupuesto.

Entonces, si llega Manolo Molina y le pone sobre la mesa el nombre de un delantero que promedie unos diez goles por temporada, pero que cueste 120.000, 130.000 150.000 euros... ¿lo firma?

¡Lo firmo!

Veo que no ha dudado ni un segundo...

Si es que lo que yo tengo claro es que no podemos perder un año. Necesitamos esos futbolistas, porque son vitales, así que ya les he dicho que vamos para adelante, que por pasta no va a ser. Vamos a tener una plantilla que opte a todo y que ilusione a la afición.

Escuchándole, este año, ni en el club ni fuera del club, nadie podrá usar la excusa de la falta de presupuesto...

¡No quiero ni una ni veinte mil excusas! De hecho, ya he avisado dentro del club, porque ellos saben que si proponen un jugador que aporte nivel a la plantilla aunque suponga aumentar el presupuesto, nosotros vamos a hacer el esfuerzo que haga falta para intentar firmarlo. Por eso no quiero oír a nadie decir que no había presupuesto.

¿Y cómo va el tema de las salidas?

Eso es lo más complicado. Si complicado es fichar, más complicado es dar salida a los jugadores que no cuentan. Ya hemos resuelto algunos contratos, y con otros estamos en negociaciones para que salgan.

¿Por cierto, los aficionados le paran por la calle y le piden fichajes?

No. Cuando me ven, solo me saludan y me dan las gracias por el esfuerzo.