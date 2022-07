"Si Felipe Moreno entra en el Real Murcia es con el objetivo de ascender a Primera División"

Si Agustín Ramos fuese un personaje del corazón, el titular de esta entrevista sería diferente al que han leído ustedes. El titular de esta entrevista sería algo así como «Felipe Moreno y yo nos estamos conociendo, pero todavía no hemos puesto fecha para la boda». Porque con ese ejemplo, definía el presidente del Real Murcia, a la vez que bromeaba, el estado en el que se encuentran las negociaciones que está liderando para que el empresario madrileño, ex dueño del Leganés, acceda al accionariado del club y le ayude económicamente a consolidar su ambicioso proyecto en Nueva Condomina.

Aunque de momento solo se están conociendo, escuchando a Ramos en la entrevista concedida el viernes por la mañana a este periódico, parece que hay feeling y que, si las negociaciones avanzan como se espera, en unas semanas el murcianismo puede estar invitado a una gran boda, una boda que solo sería el inicio de un matrimonio cuyo plan principal es llevar al Real Mucia a Primera División.

Si no se lo creen, pasen y lean.

Las frases «Entiendo que haya gente que esté nerviosa, pero es que por el bien del Murcia es necesario que entre otro inversor» «Si subimos a Segunda, ¿cómo pagaríamos 13 millones a Hacienda? Hemos logrado muchas cosas, pero yo solo no podría pagar ese dinero, y hay que seguir creciendo»



¿Le va a abrir Agustín Ramos la puerta del Murcia a Felipe Moreno?

Felipe Moreno es amigo mío desde hace muchos años. Y hace unas semanas, cuando Alfonso García se acercó a nosotros para entrar en el club, me hizo una llamada y me dijo que si necesitaba algo. En ese momento, lo único que nos solucionaba la entrada de Alfonso era el conflicto con Mauricio, por eso Felipe me pidió permiso para hacer él gestiones con el mexicano, al que también conoce. Le dije que sí. Y ya después me anunció que podría haber un acuerdo con Mauricio.

¿Qué porcentaje de opciones le da a que se llega a un acuerdo?

Hay muchas posibilidades de que nos entendamos y de que él entre en el club, pero ahora mismo solo hemos tenido contactos. Él se ha marchado a Brasil y hasta agosto no volverá. Tendremos que esperar para ver si hay novedades. Lo más importante es que Felipe Moreno tiene ganas de entrar y ayudar al Real Murcia, pero ahora toca sentarnos y negociar, porque para que haya acuerdo él tiene que cumplir unas condiciones.

Desde hace varios años no se han puesto fáciles las cosas para que lleguen inversores, pero veo que usted piensa de otra manera.

Es que yo sé que puedo seguir solo, que el presente lo puedo llevar yo sin problemas, pero qué pasa con el futuro. Imagina que hacemos un buen año, que entramos en el play off y tenemos la opción de ascender, ¿qué pasaría entonces? Tendríamos un problema por la deuda a Hacienda y la Seguridad Social. Y resolver ese tema es cada vez más complicado. Posiblemente habría que pagar 13 millones de euros para llegar a un acuerdo y ahí sí que yo solo no llego. Tocaría buscar apoyos y financiación.

¿Buscar apoyos y financiación es la única forma de que el Real Murcia vuelva a ser ambicioso?

Claro. Yo tengo claro que mi proyecto es a cuatro años, y que en cuatro años tenemos que seguir subiendo para arriba. Ahora mismo hemos conseguido estabilizar al club, pagar al día, ascender a Primera RFEF en un solo año, generar ilusión entre la gente, que nos vean como un club serio... Pero yo no quiero quedarme ahí. Yo quiero que nos consolidemos y que sigamos avanzando. Como te he dicho antes, ahora mismo lo puedo hacer solo, pero es que yo pienso en el futuro.

¿Y cuál es ese futuro en el que piensa?

Estamos en Primera RFEF y el club puede funcionar perfectamente con lo que yo aporto y con los ingresos que vamos generando. De eso, que nadie tenga duda, porque estoy convencido. Pero si miro al futuro, yo quiero a un Real Murcia en Segunda División, y para ascender necesitamos ayuda económica. Son cosas en las que a lo mejor ahora nadie piensa, sin embargo hay que tenerlo todo en cuenta.

«El KBusiness ya me ha dicho que no va a poner ningún obstáculo siempre y cuando sea bueno para el Real Murcia»

¿Se acabó entonces poner puertas al dinero?

A ver, yo entiendo el miedo del KBusiness a que entre algún inversor. Que se pongan en lo peor y piensen que va a deshacer el club; que sean reacios a que entre cualquier persona si no se demuestra una causa justificada. Pero por qué vamos a tener miedo a que alguien con buenas intenciones ponga dinero. Deberá explicarnos a qué viene, cuánto está dispuesto a aportar, si va a ayudar cuando haya que pagar trece millones a Hacienda... Además, nosotros seguiríamos gestionando. Yo seguiría al frente. Podría venderle una parte de mis acciones y quedarnos con un 50% cada uno.

¿Conocemos el nombre de Felipe Moreno, pero hay más interesados?

Pues claro. Hace unas semana me reuní con un fondo, el otro día escuché a otro. Pero es lógico que ahora salgan novios. Con el ascenso, el club se ha revalorizado. Porque cuando yo entré, todo el mundo veía el club como una ruina, sin embargo ahora es muy atractivo para mucha gente. Por eso hay que escucharles a todos y luego elegir entre los que vayan a aportar y los que solo quieran pintar o hacer negocio.

¿Y de las distintas opciones que ha escuchado, Felipe Moreno es el que más le gusta?

Por supuesto que Felipe Moreno es el que más me gusta. Estamos hablando de una persona seria, que sabe de fútbol y que si entra en el club porque llegamos a un acuerdo es con el objetivo de subir al equipo a Primera División. No hay otro objetivo.

Además, su llegada pondría fin al litigio con García de la Vega...

Eso también es muy importante. Él ya tiene un acuerdo con Mauricio, lo que deja a Mauricio al margen. Las negociaciones ahora las lleva Felipe y todo va encaminado a que retire la demanda. Solo tenemos que negociar para que ningún accionista salga perjudicado.

¿Y por dónde irá esa negociación?

Sobre la mesa hay dos opciones, pero no nos hemos sentado. Cuando regrese de viaje, entonces nos centraremos completamente en eso. Hasta ahora ha sido como cuando conoces a alguien y empiezas a hablar y a interesarte por el otro, pero todavía no nos hemos casado -bromea-.

Me sorprende que el que está haciendo el esfuerzo económico, sea el que más abierto esté a ceder parte del poder. ¿Entiende el miedo de otros accionistas como KBusiness?

Es normal que cuando empiezan a haber movimientos, la gente se sienta inquieta. Lo que todos tienen que tener claro es que si todos queremos lo mejor para el Murcia y todos hemos apostado por el Murcia, lo hicimos sabiendo que nuestro dinero lo podíamos perder. Ahora hay un movimiento que les genera dudas, pero no comparto esa preocupación porque estos movimientos son positivos. Una cosa es que fuese a desaparecer el club y todo el dinero se fuese al carajo, pero es todo lo contrario. La entrada de Felipe Moreno fortalecería al club. Y si se fortalece el club, los accionistas no tienen por qué tener problemas.

¿Ellos se oponen al posible acuerdo?

Yo tenía claro que todo lo que sea viable, lo tendré en cuenta, por eso hablé con ellos. Y ellos me han asegurado que no van a poner ningún obstáculo a la entrada de un inversor siempre y cuando sea bueno para el Real Murcia.

Los estatutos del Real Murcia, modificados en 2020, solo ponen obstáculos a la compraventa de acciones, ¿serán un problema para que Felipe Moreno acceda al club aunque sea sin acuerdo?

No. Los estatutos no pueden prohibir eso. Y aunque haya una junta,la junta no está por encima de mí. Yo no puedo poner ningún tapón a la entrada de dinero. Y estando yo al frente del Real Murcia, nadie va a poner tapones. Yo entiendo que ellos defiendan que quieran proteger al Real Murcia, pero es que por el bien del Real Murcia también es necesario que entre un inversor.

Cambiemos de tema, pero sigamos hablando de dinero. El Real Murcia todavía no ha sido inscrito en Primera RFEF, ¿hay algún problema?

Ninguno. De hecho, este mismo lunes quedará solucionado. Lo único que ha pasado es que el Real Murcia no puede poner avales. Soy yo el que lo estoy avalando todo, como he hecho también con el alquiler del local para la nueva tienda o con el contrato con Adidas. El año pasado, cuando hubo que presentar el aval, presenté un pagaré y lo aceptaron en la Federación Española sin problemas. Pues este año, he hecho lo mismo, pero da la casualidad que han cambiado el método y ya no sirve. No ayudan nada, todo lo contrario. Este año no sirven talones, hay que depositar un aval. Es incomprensible por parte de la RFEF. Son funcionarios y no entienden que ellos están ahí gracias a nosotros. Ya hemos hablado con la Federación Murciana, que siempre nos ayuda en todo lo que puede, y me han dicho que deposite el dinero y ellos ya se encargan de toda la gestión. Es una pena que la Española ponga más pegas que soluciones a los clubes. Este lunes quedará todo resuelto.