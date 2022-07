Primera derrota del FC Cartagena en pretemporada en su primer encuentro con un rival de su misma categoría. Tras superar al Southampton sub-23 y al Yeclano y mostrar buena cara ante el Getafe, los de Carrión caen contra el Sporting en un mal partido dominado de principio a fin por los rojiblancos. Un once con seis jugadores del filial pecó de novato ante un Sporting motivado y más descansado que el Cartagena. En la primera mitad Zarfino abrió el marcador y en la segunda fueron Cristo y Campuzano los que redondearon el resultado final de 0 a 3.

Desde el primer minuto de partido se establecieron las intenciones de cada equipo y así se mantuvieron durante toda la primera mitad. El Sporting salió con mucha actitud en una presión asfixiante mientras el Cartagena, algo adormecido, perdía un duelo tras otro ante los atentos jugadores rojiblancos. Así se desarrollaron los primeros cuatro minutos de encuentro hasta que llegó el primer gol sportinguista. Pedro García cedió una mala pelota a Neskes en la salida de balón y Zarfino se adelantó para conducir hacia la portería albinegra, conectar en la pared con Djuka y definir una vez dentro del área con el exterior al palo largo para batir a Marc Martínez, que nada pudo hacer.

Intentó contestar el Cartagena con algunos minutos de posesión y tuvo el empate en las botas de Teddy, el único jugador destacado del FC Cartagena en la primera parte. Adrián Sanmartín robó en la banda derecha, cedió a Sadiku en posición adelantada y el albanés abrió a la izquierda para la llegada de Teddy sin marca, pero el extremo controló demasiado largo permitiendo el despeje de Guille Rosas, que chocó con Cuellar en la acción providencial. Pese a la mejor posesión cartagenera, no logró el equipo de Luis Carrión conectar con los hombres de arriba, por lo que no llegó a incomodar a la defensa en los primeros 45 minutos.

En el ecuador de la primera parte volvió la fuerte presión rojiblanca que el Cartagena no supo cómo sortear y solo una acción aislada llevó algo de peligro para los locales con un centro de córner de Enrico que Alcalá remató fuerte rozando el segundo palo. Oyon, Zarfino y Djuka pusieron en aprietos constantemente al medio campo y la defensa albinegra, provocando contras que finalizaron con disparos de Gaspar y Otero en dos buenas ocasiones. Así se llegó al descanso con un Real Sporting bastante superior y un Cartagena perdido en el partido.

En la segunda mitad, el dominio general del Sporting continuó siendo evidente, pero el cuadro cartagenero igualó, al menos en ocasiones, la balanza del partido. Salió con un once nuevo Abelardo mientras que Carrión tan solo cambió a Marc por Escandell y a Neskes por Mikel Rico. Fue precisamente el centrocampista el que erró en los primeros minutos para propiciar una ocasión inmejorable del Sporting que Campuzano no supo definir entre palos solo ante Escandell. No obstante, en la siguiente que tuvo el cuadro rojiblanco llegó el segundo gol: Cristo encontró espacio entre la defensa y la medular, llegó a la frontal y disparó raso pegado al poste para poner el 0 a 2.

La superioridad visitante se basó en el robo de pelota y la buena posesión que mantuvo al Cartagena muchos minutos persiguiendo sombras. En ese contexto llegó el tercero y definitivo, de Víctor Campuzano, que se resarció de la jugada anterior. Cristo robó en el medio y metió un balón al hueco a Campuzano para que el atacante la cruzara ante Escandell con su pie izquierdo.

La entrada de Ortuño, De Blasis, Albiar, Arribas, Delmás, Vázquez, Jairo, Ferreiro y el debut de Kiko Olivas mejoró al Cartagena y le permitió tener buenas ocasiones, aunque sin lograr recortar distancias. Fueron los mejores minutos albinegros, donde primero Arribas y después Ortuño desperdiciaron dos oportunidades diferentes dentro del área pequeña que pudieron abrir la cuenta cartagenera. El final del encuentro llegó sin ese gol del Cartagena que, pese a mejorar en el tramo final, dejó un mal partido acusando el cansancio lógico de estas alturas de pretemporada y los numerosos cambios en el once, con mucha presencia del filial.