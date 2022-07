El FC Cartagena ha presentado hoy al medio día a Armando Sadiku, delantero centro fichado en el presente mercado y que tuvo ayer sus primeros minutos con el equipo en el partido amistoso frente al Getafe en Pinatar Arena. El ariete se ha definido a sí mismo y ha aclarado lo que puede darle al equipo de Luis Carrión: "Voy a darlo todo por el equipo. Soy un guerrero que lucha cada pelota y nunca me echo para atrás. Voy a aportar toda mi energía para ayudar al equipo y sumar muchos puntos", afirma Armando.

Tras una de sus mejores temporadas con el Málaga en la 2019-20, la pasada campaña Sadiku no disfrutó de muchas oportunidades con Las Palmas y terminó firmando un año irregular, aunque el albanés saca conclusiones positivas. "Siempre estuve disponible desde el primer día, pero Pepe Mel no contó conmigo. Esperé mucho tiempo mi momento y no fue fácil, pero llegó y pienso que le dí vida al equipo", asegura.

Sadiku compartirá delantera con Alfredo Ortuño, que está mostrando un gran nivel en pretemporada y se postula como principal competencia para el de Albania. "En Segunda División hay competencia en todos los equipos y es buena porque te mantiene motivado todos los días. Yo soy un jugador vivo y es bueno tener otro delantero para repartirnos los goles y ganar partidos", manifiesta.

Por último, el delantero ha esclarecido cómo se fraguó su llegada al cuadro cartagenerista, con contacto desde el curso pasado. "Hablamos el año pasado, pero el fichaje no fue posible y cogí otro camino. Este año ya estaba muy convencido de venir aquí", concluye el futbolista albinegro.