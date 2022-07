Tablas en Pinatar Arena entre FC Cartagena y Getafe en la tercera prueba de pretemporada con un cuadro albinegro que mostró muy buena cara durante todo el partido, pero que fue mejor que su rival en la primera parte, donde se puso por delante en el marcador con el gol de Ortuño. La segunda mitad, con un once completamente diferente, supuso un bajón en el ritmo del equipo y el empate del Getafe nada más comenzar los segundos 45 minutos se mantuvo como resultado final.

El encuentro comenzó con poco ritmo y dos equipos que no encontraban las sensaciones en su juego. El centro del campo se convirtió en un campo de batalla con muchas piernas, poca precisión en el pase y errores constantes en la circulación de ambos conjuntos. El cuadro cartagenero intentó imponer su estilo saliendo con el balón jugado desde su propia área, pero la buena presión de los madrileños no les permitió avanzar en los primeros diez minutos de juego. Solo un chispazo de Sangalli en conducción a la contra estiró un poco al equipo, pero erró el vasco en el pase al hueco a Ortuño, que no llegó a recoger el balón dentro del área.

Cambió su estrategia el Cartagena ante sus claros problemas en asociación y lo intentó con balones largos que saltaban las primeras líneas enemigas. De esta forma comenzó a encontrarse mejor en el campo el equipo y volcó su juego por la derecha con Óscar Arribas, no obstante, a los veinte de juego llegó el primer tanto del partido por la banda contraria. Movió la pelota con tranquilidad el cuadro albinegro, basculó hacia la izquierda y Jairo se encargó del resto. Recibió cerca del área, amagó con el centro y puso un balón acaramelado que Ortuño, en el punto de penalti, envió a la cepa del poste de cabeza para poner el 1 a 0 pasados los veinte primeros minutos.

En los instantes siguientes al gol se creció el Cartagena y llegó a tener el segundo en las botas de Óscar Arribas tras una buena conducción de Sangalli tras robo, pero el madrileño se topó con la gran parada del meta azulón para evitar el 2 a 0. Las imprecisiones se concentraron en el equipo de Quique Sánchez Flores, que sufrió para llegar a campo contrario y tuvo en un flojo disparo de Aleñá su primera ocasión.

Antes del descanso tendría dos oportunidades el Getafe con un error de Pablo Vázquez en un córner dejando un balón muerto que Sabit envió por encima del larguero y con otro tiro muy desviado de Aleñá, pero sería nuevamente el Cartagena el que se acercaría al gol. Jairo condujo con velocidad desde atrás y llegó hasta la frontal, donde la levantó para encontrar a Arribas en el área, aunque el extremo no pudo finalizar.

Comenzó mejor la segunda parte el equipo visitante y lo demostró con un primer acercamiento que no supo finalizar Portu dentro del área. Sin embargo, no perdonó a los siete minutos de la reanudación el de Beniel cuando puso el empate en el marcador. Delmás falló en un balón largo a su espalda, Aleñá centró atrás y Mata la prolongó por bajo para que Portu definiera solo ante Marc Martínez para poner el 1 a 1.

A la hora de partido, ambos entrenadores cambiaron casi íntegramente sus equipos y el partido se abrió algo más, pero ningún equipo logró dominar hasta el final del encuentro. El delantero Armando Sadiku debutó con el equipo albinegro acompañado de Borja Valle, Adrián Sanmartín y Teddy, pero no logró generar peligro el equipo en la segunda mitad como tampoco sufrió en defensa después del tanto del empate. Finaliza con tablas el tercer encuentro de pretemporada del conjunto de Luis Carrión tras las victorias frente a Southampton y Yeclano en la prueba más exigente hasta el momento contra un equipo de Primera División.