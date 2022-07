Peñaranda: "La plantilla no necesita muchos cambios, solo trabajo y evolución"

El STV Roldán ha renovado su confianza en Joaquín Peñaranda, un técnico que lleva ya vinculado seis años al club de Primera División. La próxima campaña será la séptima, en la que alternado el papel de técnico de la primera plantilla con la dirección deportiva. El molinense tiene un amplio palmarés. Conquistó el titulo liguero con el STV en la temporada 2017-2018, la Copa de Europa de clubes en 2018-2019 y en esta temporada 2021-2022 ha sido semifinalista en Copa del Reina y tercer clasificado en liga.

No solo en el banquillo va a apostar el club de Torre Pacheco por la continuidad, también en la plantilla, como avanza Peñaranda. De cara a la temporada que viene, afirma que sigue confiando en su plantilla. «Hemos visto que este equipo no necesita muchos cambios, solo trabajo y evolución, y tenemos gran futuro», dice el técnico, quien señala que de momento no se esperan nuevas incorporaciones pese a la salida de Marta Pelegrín, que ha regresado a Estados Unidos. «No vamos a traer a nadie de momento, confiamos en nuestras futbolistas y ellas confían en nosotros y queremos renovar ilusiones», explica Joaquín Peñaranda.

El preparador está muy satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadoras la pasada temporada. «Mi balance es positivo, hemos peleado con la gente de arriba», comenta. También añade que tienen un sabor dulce, pero con la incertidumbre de lo que podría haber pasado si hubiese entrado en la final. «Nos quedamos con una sensación muy buena, aunque tenemos la duda de lo que podría haber pasado si hubiéramos entrado en alguna de las dos finales, tanto en la Liga como en la Copa», añade.

Obviamente el STV Roldán mejoró en la segunda vuelta con respecto a la primera parte de la temporada, y todo viene gracias a la madurez que adquirió el equipo y no tirar la toalla en ningún momento. «La clave fue no caer en la desesperación, madurar y corregir errores con tiempo. Nosotros continuamos haciendo las cosas igual, y la confianza dentro del equipo ayudó mucho», comenta Joaquín Peñaranda.

La temporada del STV Roldán se puede asociar también con las lesiones, puesto que muchas jugadoras estuvieron fuera de la lista de convocadas durante mucho tiempo y eso condenó al equipo. «Creo que ha sido la parte más fea de la temporada y sobre todo las lesiones de larga duración. Afectó psicológicamente al equipo porque no fue fácil para las compañeras por el miedo a que les pasase a ellas también, pero creo que lo superamos con creces», dice el técnico molinense.

Las semifinales de los play off fueron muy buenas para el STV Roldán, que consiguió plantarle cara a un gran equipo como Burela, pero en las segundas partes el equipo murciano decayó y se vio superado por las gallegas. «Faltó poco, estuvimos muy cerca de que la pelota entrase y empatar el partido, pero es verdad que la primera parte no fue la mejor y en la segunda, pese a los errores cometidos, siempre estuvimos en el partido», concluye Peñaranda.