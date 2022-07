Un "ilusionado" Borja Valle quiere "reencontrarse" en el FC Cartagena

El FC Cartagena presentó ayer en rueda de prensa a Borja Valle, uno de los fichajes de este mercado veraniego y que ya ha debutado en partido amistoso con la camiseta del cuadro cartagenero. El futbolista se mostró «muy agradecido por la confianza del club, el interés y las formas con las que se ha dado todo» a la misma vez que ha valorado «el cariño y el respeto» del club hacia él.

El futbolista, que ha pasado por varios equipos españoles como Ourense, Elche, Ponferradina, Deportivo, Real Oviedo o Alcorcón, decidió probar suerte lejos de nuestro país hasta en dos ocasiones en las últimas dos temporadas y explicó sus motivos a pesar de no funcionar en ninguna de las dos ocasiones. «Ha sido un tema mental. Hace dos años tomé la decisión de salir del fútbol español poniendo rumbo a Bucarest. No salió bien por temas de despacho y me quedé con esa espina. Me volvió a surgir la oportunidad de salir fuera y me apetecía a pesar de estar en conversaciones con el Cartagena», aclaró.

Los dos convulsos años en los que ha vuelto a España a mitad de temporada, primero en el Oviedo y después con el Alcorcón, le han mantenido alejado de las buenas sensaciones y el futbolista quiere reencontrarse en Cartagena. «La temporada pasada estuve bien en Alcorcón. Aunque fueron meses duros, a nivel deportivo salieron muy bien, volví a estar a gusto y ahora quiero continuar así. Quiero luchar por los objetivos y ser parte de ellos», explicó Borja.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Valle aseguró que su posición favorita sobre el campo es la media punta. «Me gusta participar con balón, pero no tengo preferencia», insistió. En su primera aparición con el equipo, Borja se mostró cómodo en la zona de ataque, algo que achaca al estilo del equipo. «El estilo de juego es algo que me ilusiona y eso ha sido un aliciente más para tomar la decisión de venir», añadió.

A pesar de poder desempeñarse como delantero centro, Borja admite que nunca ha sido «un gran goleador», pero que siempre acaba «con un buen registro de goles» en su casillero. «Ojalá pueda aportar los máximos goles y asistencias para conseguir los objetivos colectivos lo antes posible», averó el extremo poniendo por delante al equipo. En ese sentido, Borja espetó que «aún no ha habido conversaciones tácticas, pero el mister tiene una idea muy clara de juego y nos tenemos que adaptar lo antes posible», concluyó antes de pasar la palabra a Manolo Breis. El director deportivo de la entidad albinegra aclaró varios temas con respecto a la plantilla y manifestó que da «por descartado» al extremo ghanés Mohammed Dauda pese al acercamiento del pasado miércoles y que quiere tener la plantilla completada «al 90 por ciento en los próximos siete o diez días», cerró el directivo.

Segunda prueba de los albinegros en La Constitución contra el Yeclano

El FC Cartagena se desplaza hasta Yecla para disputar su segundo amistoso de pretemporada en La Constitución frente al Yeclano Deportivo. Después de la primera prueba del pasado miércoles en Pinatar Arena frente al Southampton sub-23 en la que los de Luis Carrión salieron victoriosos, el equipo vuelve al césped para seguir ajustando conceptos del juego y probando soluciones con objetivo de llegar al inicio de la competición liguera lo más preparado posible.

El encuentro en el antiguo estadio de Yecla dará comienzo esta tarde a las 20:30 y tendrá unos precios de 5 euros para la entrada sin numerar en la grada, 5 euros para el asiento en tribuna para abonados y 10 euros para el público general en tribuna. El conjunto azulgrana, dirigido por Adrián Hernández, prepara con este encuentro su temporada en Segunda RFEF después de su ascenso la pasada temporada y se enfrentará en liga al filial albinegro.