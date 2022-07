En la mañana de hoy, el FC Cartagena ha presentado a Borja Valle como nuevo jugador albinegro. Tras varias salidas fuera de nuestro país en los últimos años, el futbolista ha admitido el acercamiento con el cuadro cartagenero el pasado verano, aunque prefirió volver a salir para sacarse "la espina" de una primera mala experiencia. "Ha sido un tema mental. Hace dos años tomé la decisión de salir del fútbol español poniendo rumbo a Bucarest. No salió bien por temas de despacho y me quedé con esa espina. Me volvió a surgir la oportunidad de salir fuera y me apetecía a pesar de estar en conversaciones con el Cartagena", ha aclarado.

De vuelta en España, el extremo disputó media temporada en el Alcorcón, donde no pudo lograr la permanencia a pesar de sus buenas sensaciones. "La temporada pasada estuve bien en Alcorcón. Aunque fueron meses duros, a nivel deportivo salieron muy bien, volví a estar a gusto y ahora quiero continuar así. Quiero luchar por los objetivos y ser parte de ellos", ha explicado Borja. Sobre su llegada al conjunto del Cartagonova, Borja ha manifestado que "todo han sido buenas sensaciones" y que todos los trabajadores del club le han recibido "con los brazos abiertos". El extremo destaca también las formas de la entidad en la operación y el respeto mostrado hacia él. En cuanto a lo estrictamente deportivo, Valle nunca ha sido "un gran goleador" según él mismo y se encuentra bien por detrás del delantero. "Donde más a gusto me siento es en la media punta, pero no tengo preferencia", ha insistido. "El estilo de juego es algo que me ilusiona. Me gusta tener el balón en el pie y eso ha sido un aliciente más para tomar la decisión de venir", ha asegurado. Por último, Valle ha valorado la compañía de futbolistas con los que ha coincidido como Arribas y Calero, en el Alcorcón, o Tejera, en el Real Oviedo. "Para nosotros, como personas, es muy importante saber que donde vas hay alguien que conoces, que te acoge y sabe cómo eres. Han sido una pieza fundamental para decidirme a venir", ha concluido el nuevo atacante albinegro.