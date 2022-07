La madrugada decidirá el éxito de los atletas murcianos en el Mundial

Tocará madrugar, y mucho, para poder disfrutar de la participación de los representantes de la Región de Murcia en el Campeonato del Mundo de Atletismo que da comienzo hoy en la ciudad de Oregón, Estados Unidos, y que se alargará hasta el próximo día 24. Y es que la diferencia horaria entre el país norteamericano y España, de unas ocho horas, propiciará que tengamos que levantarnos muy temprano (o directamente no acostarnos) para disfrutar con los nuestros.

El vuelo de ‘Superlópez’

A excepción de Miguel Ángel López, cuya participación en la prueba de 35 kilómetros marcha se podrá seguir a partir de las 15.00 horas del 24 de julio, el seguimiento al resto de los atletas murcianos será en horas intempestivas. Eso sí, al marchista de Llano de Brujas, que afronta en Oregón su quinto Mundial, le tocará madrugar para la prueba, pues allí se llevará a cabo a las 6.15 horas de la mañana. A sus 34 años de edad, ‘Superlópez’ quiere demostrar que aún puede dar muchas alegrías al atletismo, regional y nacional.

Las medallas son un objetivo para nada descabellado, sobre todo si atendemos a un palmarés en el que destaca un oro en 20 kilómetros marcha en el Europeo de Zúrich de 2014, y un bronce un año más tarde en el Mundial celebrado en Pekín.

‘Récordman’ Katir

No olviden poner en hora sus despertadores si no se quieren perder las actuaciones del resto de murcianos en directo, que podrán seguirse tanto en el canal Teledeporte como a través de rtve.es, y cuyo pistoletazo de salida será el próximo 16 de julio, cuando Mohamed Katir dispute a las 3.30 horas (hora española) los clasificatorios de los 1.500 metros. El atleta muleño, que este año no ha renunciado solo a la temporada de pista cubierta, sino también a la prueba de 5.000 en el inminente Mundial de Oregón, afrontaría la semifinal al día siguiente (4.00 horas), y una hipotética final el próximo 19 de julio, a las 4.30 horas.

Katir, actual número 7 del mundo en el ránking de los 1.500 metros, llega a Estados Unidos con el recuerdo aún presenta de logros tan importantes como el octavo puesto conseguido en los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, o una segunda posición en la última edición de la Diamond League, a lo que hay que sumar los actuales récords de España en 1.500, 3.000 y 5.000 metros.

‘Mariano GP’

El 20 de julio será el turno para la motocicleta más famosa de Fuente Álamo. Mariano García arrancará los clasificatorios de los 800 metros a las 2.20 horas (hora española) en busca de resultados y sensaciones que le permitan acceder a unas semifinales que se celebrarían al día siguiente (4.00 horas). De tener éxito, el de Cuevas de Reyllo afrontaría la final del 23 de julio (3.10 horas) con ganas de consolidarse como uno de los nombres propios del atletismo español.

Aunque no pierde de vista el Europeo de Múnich, que se celebrará del 15 al 21 de agosto en la ciudad alemana, Mariano García va con todo hacia la victoria. Este año ya sabe lo que es conseguir el triunfo en los 800 metros, al proclamarse en marzo campeón del mundo en pista cubierta en la competición celebrada en Belgrado. A nivel nacional, García también sabe lo que es subirse a lo más alto del podio, consiguiendo el primer puesto, tanto en pista cubierta como al aire libre, en los Campeonatos de España del año 2019.

Relevo generacional

Llegado el turno del representante regional más joven en el Campeonato del Mundo de Oregón, Sergio López, el despertador volverá a sonar muy temprano para disfrutar del aljucereño. Su convocatoria para la cita fue toda una sorpresa, incluso para él mismo, quien ha declarado «no haber estado preparando a conciencia el Campeonato del Mundo ya que no tenía muy claro que pudiera entrar en el equipo».

En su primer año como atleta sénior, tratará de dar la talla en el 4x100 relevos, donde formará equipo con Alberto Calero, Bernat Canet, Jesús Gómez, Pol Retamal y Pablo Montalvo. El 22 de julio, a las 2.40 horas, estaremos pendientes de los clasificatorios de esta modalidad. Si todo marcha bien, veremos a los españoles en la final del día siguiente, buscando una medalla a partir de las 4.50 horas.

El recién proclamado campeón de España de 100 metros lisos, con una marca de 10.37, también saboreó las mieles del triunfo recientemente al subirse a lo más alto del cajón en la modalidad sub-23.

No quedará otra que restar horas de sueño, o al menos adaptar los horarios, para disfrutar de la representación de la Región de Murcia en el Campeonato del Mundo de Atletismo. Eso sí, de conseguir los atletas murcianos unos buenos resultados, el ‘sacrificio’ habrá merecido la pena. La pista, encargada de mantenernos despiertos, dictará sentencia durante los próximos días.