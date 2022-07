El UCAM Murcia no tiene tiempo que perder. Tan solo es 14 de julio y ya ha sumado nueve incorporaciones a su plantilla. Y no se quedará ahí, pues en los próximos días deberán hacer muchas más para empezar la pretemporada con un número decente de jugadores, pues ahora mismo cuenta con once en sus filas aunque se espera que Viti y Alberto Fernández salgan de la entidad.

El UCAM Murcia anunció ayer dos fichajes que, a priori, vienen para ser importantes en el desarrollo de la temporada. Se trata de Javi Ramírez, central procedente del Mar Menor, y Yasser, del Lleida. El de Roquetas de Mar fue de los centrales más destacados de la Segunda RFEF el curso pasado y ayudó con su solvencia a que el Mar Menor firmara una temporada histórica. Bajo las órdenes de Javi Motos, disputó 33 partidos este curso, todos ellos como titular. En el Mar Menor ha sido donde se ha desarrollado como futbolista, pues ha pasado allí las tres últimas temporadas. Antes, pasó por el Atlético Levante y la cantera del Villarreal. Juventud para la medular Yasser El Arbaoui es un joven centrocampista, de tan solo 22 años, que viene de ser una pieza clave en los esquemas del Lleida. De hecho, este curso ha disputado 35 partidos, 30 de ellos como titular, que ayudaron al Lleida a disputar el play off de ascenso a Primera RFEF. Con estas dos incorporaciones, el UCAM ya tiene los cimientos bien avanzados y dos piezas importantes en el centro. Aún resta mucho mercado para los universitarios, pero la plantilla que están confeccionando pinta a ser muy seria para aspirar a todo.