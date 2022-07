Pelegrín: "Estoy en Estados Unidos para vivir un sueño que no había terminado"

Una vez acabada la temporada 2021-2022 de la Primera División de Fútbol sala femenino, el STV Roldán, que acabó tercero, ya anuncia la marcha de alguna de sus jugadoras. Marta Pelegrín ha sido la primera que deja la localidad murciana. La futbolista abandona el club en el que ha estado dos años debido a que se marcha a Estados Unidos por trabajo, después de una temporada un poco agridulce ya que solo pudo jugar media campaña debido a una rotura del menisco y del cruzado que la dejó fuera del parqué.

Marta Pelegrín se encuentra muy bien en estos momentos, después de haber tomado la gran decisión de si marcharse o quedarse en el club en el que ha formado parte durante dos largos años. No es la primera vez que la ya exjugadora roldanense ha estado en los Estados Unidos, ya lo hizo anteriormente, pero tuvo que volverse debido a la pandemia, pero ella misma aseguró que tenía una espinita clavada y sabía que iba a volver. «No me arrepiento de haberme vuelto ya que he pasado dos grandes años aquí, pero sabía que mi etapa en EEUU no había terminado», dice Marta Pelegrín.

Pero no todo es alegría para la murciana. Marta Plegrín está intentando buscar la mejor solución posible para recuperarse de su rodilla. Su preocupación es no disponer de todas las ventajas de las que disfrutaba en España. «Estoy un poco preocupada por mi rodilla, debido a que aquí en Estados Unidos no tengo los mismos medios que en España y lo que me facilitaba la Federación Murciana», comenta la futbolista.

El calvario de Marta Pelegrín con su rodilla empezó a finales de noviembre cuando cayó lesionada. Al principio no pareció nada grave, por lo cual realizó un tratamiento conservador, sin ningún tipo de operación. Volvió a entrenar y ella siguió notando molestias en su rodilla, pero en las resonancias no aparecía nada y los doctores no se alertaron por nada en especial. «Los médicos me dijeron que mi rodilla era estable, por lo que no me operé y seguí entrenando y tocando balón hasta que mi rodilla dijo basta», explica Marta Pelegrín.

Marta recibió el alta médica para probarse, ya que no podía seguir de recuperación, tenía que arriesgarse a jugar y ver si su rodilla respondía bien o se rompía, y así fue. «Me dieron el okey para volver a entrenar y a la semana me rompí», comenta Marta, que se rompió el menisco y ahí fue donde se dieron cuenta de que también tenía el cruzado roto. «En la operación, cuando me abrieron para verme el menisco, se dieron cuenta que no solo era eso, sino que el cruzado también se había roto», añade la futbolista, quien piensa que el origen de sus molestias al principio era la rotura de su cruzado que los médicos no pudieron ver.

Marta Pelegín cierra una etapa como jugadora de fútbol sala del STV Roldán para marcharse a los Estados Unidos a trabajar como analista de datos en una empresa. Pero la futbolista no quiere olvidarse del deporte y pretende seguir formando parte del mismo. «Mi objetivo es ayudar a crecer el fútbol sala aquí, por ello me voy a un campamento en Arizona, y también me gustaría estar involucrada en la selección femenina de fútbol sala que se va a crear ahora», afirma la murciana sobre sus planes futuros.

En América del Norte no hay una liga tal y como la conocemos aquí en España, allí se rigen a través de torneos, nacionales e internacionales de alto nivel y muy reconocidos a nivel mundial. «Mi objetivo es competir en esos torneos ya que no existe una liga como la de España. Por ejemplo, este mes de julio se celebra un torneo nacional en el que participan muchos equipos de todos los estados y el cual yo he ganado dos veces ya», comenta Marta Pelegrín.

«No fue fácil tomar la decisión, ya que yo ya estaba asentada en Roldán, con mi familia, amigos, pero yo en estos dos años tenía en mi cabeza cuándo me volvía a los Estados Unidos», dice Marta Pelegrín acerca de la gran decisión que tomó, pero es una chica a la que le gustan los retos y espera hacer prosperar el fútbol sala en América.

Marta Pelegrín sabe que el STV Roldán no empezó de la mejor manera la temporada pasada. «Fuimos de menos a más. Al principio no estábamos concentradas, pero conforme pasó la temporada, desde fuera vi como mis compañeras empezaron a confiar la una en la otra y el equipo salió disparado hasta caer eliminadas desgraciadamente en las semifinales de los play off por el título contra Burela», comenta la futbolista.

Marta se embarca una nueva aventura en Estados Unidos, pero jamás olvidará al Roldán, equipo al que ella misma subió a Primera División con 18 años. «A Roldán le tengo un aprecio increíble, yo empecé en la UCAM, después me fui al Roldán y ascendí con él, antes de marcharme a Futsi, para después volver a recalar en el conjunto murciano. Me he traído mis camisetas del equipo para animarlas cuando jueguen», concluye Marta